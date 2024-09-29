Дания предоставит Украине 628 млн долларов для закупки вооружений: подробности

Дания и Украина продолжат закупку вооружений через украинский оборонный комплекс. Планируется поставлять на фронт вооружение и технику украинского производства также и за счет замороженных российских активов.

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Дания согласовала с Украиной общие рамки для наилучшего использования 4,2 миллиарда датских крон, то есть около 628 млн долларов США, которые вносят Евросоюз и Копенгаген. Об этом в Киеве заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

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Первая из стран НАТО: Дания будет покупать украинское оружие для ВСУ, — Минобороны

Закупка украинского оружия будет профинансирована на сумму 1,3 миллиарда датских крон, которые правительство при поддержке датского парламента выделило на эти цели. Кроме того, на эти цели Дания должна обналичить от имени ЕС еще 2,9 миллиарда датских крон из замороженных российских активов.

"Дания является лидером в предоставлении оружия непосредственно из украинской оборонной промышленности. Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое им нужно", — рассказал Поульсен.

Напомним, в июле стало известно, что датское правительство профинансирует производство 18 САУ "Богдана" для нужд Украины. Решение приобрести именно эти артустановки было принято после рекомендаций украинских Минобороны и Минстратегпрома.

А уже в сентябре Силы обороны Украины получили самоходные артустановки, производство которых в июле оплатила Дания. Известно, что Украина способна производить 10 таких машин в месяц.

Из 18 приобретенных САУ "Богдана" две трети профинансировал Евросоюз средствами, вырученными из доходов от замороженных российских активов, заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.