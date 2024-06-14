Первая из стран НАТО: Дания будет покупать украинское оружие для ВСУ, — Минобороны

Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров отметил, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне.

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Дания объявила о финансировании закупок вооружения украинского производства. Это решение стало результатом подписания меморандума между Украиной и Данией 13 июня в Брюсселе в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, инвестирующей свои средства в производство вооружения на территории Украины. Это подтверждение того, что украинская оборонная промышленность готова к сотрудничеству на международном уровне и способна отвечать самым высоким стандартам", – рассказал глава Минобороны.

По его словам, первый контракт на закупку вооружения уже находится на финальной стадии подготовки, и его подписание ожидается в ближайшее время. Дания уже выразила свою поддержку проекту, инвестировав 28,5 млн долларов.

"Пока это базовый механизм, у него уже есть результат. Публично некоторые страны уже дали обязательства и сейчас к ним присоединились другие страны. Как только будет возможность, мы хотим дать странам понять, что они будут инвестировать, но механизмы и процедуру мы предлагали. И нам это доверие для нашей страны. И уже в этом году мы получим те изделия, которые они инвестируют", — пояснил Умеров.

Также министр отметил, что его датский коллега Троэльс Лунд Пульсен лично посетил украинские оборонные предприятия, оценив их потенциал и возможности. Парламентариям и министру обороны Дании продемонстрировали образцы украинского вооружения, которые могут быть закуплены в рамках военной помощи Украине, — среди них, например, и САУ "Богдана".

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил о разрешении Копенгагена использовать Силами обороны Украины датское оружие для ударов по территории РФ.