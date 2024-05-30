"Часть самообороны": Дания разрешила применять переданные Украине F-16 для ударов по РФ

После заявления главы МИД Ларс Люкке Расмуссен, Дания фактически стала 12 государством мира, которое позволило Украине бить своим оружием по территории страны-агрессора.

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Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям и объектам на территории России. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на слова министра иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен.

"Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", — сказал Расмуссен.

Когда главу МИД Дании прямо переспросили, позволит ли Копенгаген Украине использовать переданные его страной истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории, он сказал: "Короткий ответ — да".

Какие еще государства разрешили Украине бить собственным оружием по территории РФ

Как писал Фокус, по состоянию на 29 мая по меньшей мере 11 стран разрешили Украине бить дальнобойным оружием по территории РФ:

Франция; Литва; Латвия; Швеция; Эстония; Польша; Финляндия; Чехия; Великобритания; Нидерланды; Канада.

Таким образом, после заявления главы МИД, Дания стала 12 государством мира, позволившим Украине использовать собственное оружие для нанесения ударов по территории страны-агрессора.

Напомним, 29 мая советник министра обороны Юрий Сак заявил, что Украина ранее уже била по военным объектам на территории России, используя ракеты Storm Shadow, потому что имела на это разрешение от Великобритании.

26 мая Швеция дала разрешение украинским военным бить по территории России тем оружием, которое передавала.