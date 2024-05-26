Швеция разрешила использовать свое оружие для ударов по РФ

Шведский министр обороны заявил, что Украина имеет право себя защищать. Швеция передала Украине ряд вооружений, а также артиллерийские установки, которые могут бить на 60 км.

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Швеция дала разрешение украинским военным бить по территории России тем оружием, которое передавала. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон изданию Hallandsposten.

Чиновник отметил, что Украина является "объектом неспровоцированной и незаконной агрессивной войны со стороны России". И имеет право себя защищать с помощью "военных действий, направленных против территории противника, если эти действия соответствуют законам и обычаям войны".

"Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту", — отметил Пол Йонсон.

Какое оружие Украина получила от Швеции

Помощь Украине от Швеции в виде помощи Украине Фото: Försvarsmakten

Официальный Стокгольм передал Украине ряд вооружений с начала полномасштабной войны с РФ:

боевые машины пехоты CV90;

танки Strv 122;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

переносные зенитно-ракетные комплексы Robot 70;

самоходные артиллерийские установки Archer. Они могут поразить цели на расстоянии 30 км обычным снарядом, 40 км — с ракетным двигателем и 60 км — управляемым снарядом Excalibur.

По данным ряда СМИ, в администрации США продолжаются дискуссии о том, чтобы позволить украинцам в определенной степени использовать американское оружие против целей на территории России.

Украина уже имеет разрешение бить по России оружием, которое получила от Литвы, Финляндии, Чехии и Великобритании.

Однако немецкий канцлер Олаф Шольц пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине. Шольц отверг призывы к использованию поставленного в Украину оружия по территории Российской Федерации.

Он пояснил, что цель его политики в отношении Украины — это "предотвращение перерастания конфликта в большую войну". И заметил после своего спича, что Германия является "самым большим сторонником Украины в Европе". А Берлин пытается найти дипломатические пути, которые урегулировали бы войну, а также активно работает над решением ряда вопросов, среди которых защита Запорожской атомной электростанции, экспорт зерна и обмен пленными.

Напомним, 24 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс разрешить Украине бить западным оружием по военным целям в России. Он считает, что пришло время, когда союзники должны подумать над тем, стоит ли им снять некоторые ограничения, которые были наложены на использование оружия, поставляемого в Украину.