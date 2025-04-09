Несколько танков Вооруженных сил Украины спокойно пересекли границу с Белгородской областью. Чтобы этого не произошло, власти российского региона потратили миллиарды рублей на "мощные" фортификации.

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Видео прорыва показали бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

На кадрах видно, как несколько танков свободно проходят оборонительные препятствия: ров, насыпь и зубы дракона.

Военные иронично напомнили, что власти Белгородской области в 2022 году потратили 10 миллиардов рублей (116 млн долларов) на строительство фортификаций. Строительство оборонительных сооружений назвали "засечная черта"

Столь крупная сумма бюджетных вложений в 5 раз больше, чем траты на здравоохранение и в 70 раз больше объема финансирования программы жилья гражданам с детьми с инвалидностью.

Напомним, в марте Воздушные силы ВСУ удачно попали ракетой в командный пункт одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии РФ.

Белорусские военные уверены в неспокойной обстановке на границе с Украиной и увеличении напряженности. По их данным, в Житомирской области якобы стоят американские боевые машины пехоты и установки РСЗО.