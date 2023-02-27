Сироты обойдутся: на "засечную черту" в Белгородской области потратили 10 млрд рублей

Оборонительные сооружения в приграничном российском регионе обошлись бюджету в 5 раз больше, чем траты на систему здравоохранения, и в 70 раз больше, чем программа по обеспечению жильем семей с детьми с инвалидностью.

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Строительство оборонительных фортификационных сооружений, получивших название "засечная черта", в Белгородской области в 2022 году обошлось приграничному российскому региону почти в 10 млрд рублей. Об этом пишет в понедельник, 27 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на министра строительства области Оксану Козлитину.

"Были реализованы мероприятия по организации системы фортификационных сооружений на общую сумму почти 10 млрд рублей", — прокомментировала российская чиновница.

Она также уточнила, что к возведению "засечной черты" в области привлекли более 4 тыс. человек и задействовали 680 единиц техники.

[ + – ] "Засечная черта" в Белгородской области

Работы начались в апреле прошлого года.

Как пишет интернет-издание ЧТД, в итоге на оборонительную линию в Белгородской области потратили:

в 5 раз больше, чем на первичное звено здравоохранения;

в 12 раз больше, чем на программу обеспечения жильем детей-сирот (775 млн рублей);

в 20 раз больше, чем на переселение россиян из аварийного жилья;

в 40 раз больше, чем на строительство домов для многодетных семей;

в 70 раз больше, чем на программу предоставления жилья российским гражданам с детьми с инвалидностью.

В ноябре 2022 года губернатор российского региона Вячеслав Гладков говорил, что Белгородская область является лидером по строительству оборонительных сооружений в Российской Федерации.

Местное издание "Бел.ru" писало, что белгородских бюджетников силой сгоняли на границу с Украиной и заставляли рыть окопы.

Так называемая "засечная черта" — это комплекс оборонительных сооружений, состоящий из противотанковых пирамид, взводных опорных пунктов, окопов и других объектов.

Напомним, в декабре 2022 года Гладков показывал ход строительства оборонительных сооружений. В частности, он продемонстрировал "зубы дракона" — противотанковые пирамиды — на границе с Украиной.