В приграничном российском регионе продолжается строительство заграждений. Представители Министерства обороны РФ объехали позиции и заверили, что работы идут в соответствии с графиком.

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Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков показал, как в приграничном регионе продолжают строить оборонительную "засечную черту". Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

Российский чиновник уточнил, что он вместе с вице-губернатором Владимиром Базаровым и представителями Министерства обороны РФ провел еженедельный осмотр строящихся объектов.

При этом Гладков подчеркнул, что все работы проводятся в соответствии с заранее утвержденным графиком.

[ + – ] "Засечная черта" в Белгородской области [ + – ] "Засечная черта" в Белгородской области [ + – ] "Засечная черта" в Белгородской области [ + – ] Строительство заграждений в Белгородской области [ + – ] Строительство заграждений в Белгородской области [ + – ] Строительство заграждений в Белгородской области [ + – ] Вячеслав Гладков осматривает позиции [ + – ] Вячеслав Гладков осматривает позиции [ + – ] Вячеслав Гладков осматривает позиции

Что такое "белгородская засечная черта"?

О строительстве оборонительной линии в приграничной Белгородской области в России стало известно в конце октября. Вячеслав Гладков тогда рассказывал, что в регионе начали устанавливать противотанковые пирамиды, известные как "зубы дракона". Они должны препятствовать продвижению противника при наступлении.

Название "засечная черта" россияне решили использовать по аналогии с оборонительными рубежами Х-XVII века, которые строили для защиты во время татарских набегов.

В ноябре Вячеслав Гладков уже показывал результаты строительных работ. В начале декабря российский губернатор также рассказывал, что в регионе начали формировать отряды территориальной обороны из числа местных жителей.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина лишь стремится вернуться к своим территориям по состоянию на 1991 год. Наступления на российскую территорию не будет.

Похожие противотанковые рубежи россияне стали строить и на оккупированной части Луганской области. Их сооружают в 20 км от линии фронта, надеясь остановить продвижение ВСУ.

Фокус также писал о том, что о том, что жители Белгорода требуют отодвинуть линию фронта от российской границы. Петиция с требованием оккупировать украинскую территорию, чтобы отодвинуть артиллерию ВСУ, нашла широкую поддержку среди россиян: под ней поставили тысячи подписей.