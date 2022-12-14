Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

"Зубы дракона": губернатор Белгородской области показал оборонительную "засечную черту" (фото)

засечная черта белгород
"Засечная черта" в Белгородской области

В приграничном российском регионе продолжается строительство заграждений. Представители Министерства обороны РФ объехали позиции и заверили, что работы идут в соответствии с графиком.

Related video

Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков показал, как в приграничном регионе продолжают строить оборонительную "засечную черту". Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

Российский чиновник уточнил, что он вместе с вице-губернатором Владимиром Базаровым и представителями Министерства обороны РФ провел еженедельный осмотр строящихся объектов.

При этом Гладков подчеркнул, что все работы проводятся в соответствии с заранее утвержденным графиком.

засечная черта белгородская область Fullscreen
"Засечная черта" в Белгородской области
засечная черта белгородская область Fullscreen
"Засечная черта" в Белгородской области
засечная черта белгородская область Fullscreen
"Засечная черта" в Белгородской области
засечная черта белгородская область Fullscreen
Строительство заграждений в Белгородской области
засечная черта белгородская область Fullscreen
Строительство заграждений в Белгородской области
засечная черта белгородская область Fullscreen
Строительство заграждений в Белгородской области
вячеслав гладков засечная черта Fullscreen
Вячеслав Гладков осматривает позиции
вячеслав гладков засечная черта Fullscreen
Вячеслав Гладков осматривает позиции
вячеслав гладков засечная черта Fullscreen
Вячеслав Гладков осматривает позиции
засечная черта белгородская область
засечная черта белгородская область
засечная черта белгородская область
засечная черта белгородская область
засечная черта белгородская область
засечная черта белгородская область
вячеслав гладков засечная черта
вячеслав гладков засечная черта
вячеслав гладков засечная черта

Что такое "белгородская засечная черта"?

О строительстве оборонительной линии в приграничной Белгородской области в России стало известно в конце октября. Вячеслав Гладков тогда рассказывал, что в регионе начали устанавливать противотанковые пирамиды, известные как "зубы дракона". Они должны препятствовать продвижению противника при наступлении.

Название "засечная черта" россияне решили использовать по аналогии с оборонительными рубежами Х-XVII века, которые строили для защиты во время татарских набегов.

В ноябре Вячеслав Гладков уже показывал результаты строительных работ. В начале декабря российский губернатор также рассказывал, что в регионе начали формировать отряды территориальной обороны из числа местных жителей.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Украина лишь стремится вернуться к своим территориям по состоянию на 1991 год. Наступления на российскую территорию не будет.

Похожие противотанковые рубежи россияне стали строить и на оккупированной части Луганской области. Их сооружают в 20 км от линии фронта, надеясь остановить продвижение ВСУ.

Фокус также писал о том, что о том, что жители Белгорода требуют отодвинуть линию фронта от российской границы. Петиция с требованием оккупировать украинскую территорию, чтобы отодвинуть артиллерию ВСУ, нашла широкую поддержку среди россиян: под ней поставили тысячи подписей.