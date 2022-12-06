В Белгородской области строят заграждения на границе с Украиной (фото)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в области также формируют отряды из местных жителей, с которыми уже начали работать военные инструкторы.

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В Белгородской области начали возводить "засечную черту" — оборонительную систему на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, во вторник, 6 декабря, он проверил ход работ вместе с куратором работ Владимиром Базаровым.

"Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области", — сказал российский чиновник, посмотрев на "засечную черту".

Судя по фотографиям, которые он также опубликовал в своем Телеграм-канале, оборонительная система представляет собой десятки бетонных пирамид с острым верхом, которые по задумке должны препятствовать продвижению гусеничной и колесной военной техники в область со стороны Украины.

Также Гладков заявил о том, что в области формируют "отряды теробороны" из местных жителей.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт", — сказал губернатор.

Он добавил, что сейчас инструкторы уже проводят тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области.

[ + – ] В Белгородской области начали формировать отряды теробороны

Напомним, ранее в Белгороде полицейским приказали укомплектоваться "тревожными мешками". Начальство также потребовало от рядовых сотрудников за собственные деньги укомплектовать аптечку, в которую обязательно должны входить пластыри для проникающих травм груди.

Фокус также писал о том, что о том, что жители Белгорода требуют отодвинуть линию фронта от российской границы. Петиция с требованием оккупировать украинскую территорию, чтобы отодвинуть артиллерию ВСУ, нашла широкую поддержку среди россиян: под ней поставили тысячи подписей.