Еды на 2 дня: в Белгороде полицейским приказали укомплектоваться "тревожными мешками", — СМИ

Начальство также потребовало от рядовых сотрудников за собственные деньги укомплектовать аптечку, в которую обязательно должны входить пластыри для проникающих травм груди.

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Сотрудникам белгородского МВД поручили как можно скорее укомплектоваться автоматами, бронежилетами и тревожными мешками. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По информации Телеграм-канала, руководство МВД по Белгородской области потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться и выдало им список необходимых вещей.

Полицейские должны за собственные деньги приобрести подшлемники, берцы и зимние бушлаты с ватными штанами. Кроме того, в список обязательных вещей попали спальники и саперные лопаты.

Отдельные требования у руководства белгородского МВД к аптечкам. В них должны быть жгуты, бинты, противоожоговые средства и пластыри для проникающих травм груди.

Сотрудникам полиции также дали указание приготовить запас еды на два дня.

При этом начальство не стало объяснять личному составу, зачем ему укомплектовываться.

Ранее мы писали о том, что жители Белгорода требуют отодвинуть линию фронта от российской границы. Петиция с требованием оккупировать украинскую территорию, чтобы отодвинуть артиллерию ВСУ, нашла широкую поддержку среди россиян: под ней поставили тысячи подписей.

Также в Белгороде выпустили методичку для детей о поведении во время обстрелов. В учебном пособии для дошкольников рассказывается, где лучше прятаться от обстрелов и как распознавать мины "лепесток".