В Белгороде выпустили методичку для детей о поведении во время обстрелов

В учебном пособии для дошкольников рассказывается, где лучше прятаться от обстрелов и как распознавать мины "лепесток".

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Белгородский институт развития образования подготовил методичку для детей дошкольного возраста, в которой рассказывается, как вести себя при обстрелах и в случае обнаружении мины. Об этом пишет издание "Дождь".

Согласно опубликованному журналистами документу, методичка под названием "Блокнот безопасности дошкольника" разделена на три блока — "Осторожно, опасность!", "Осторожно, обстрел!" И "Осторожно, мины!", каждый из которых состоит из стихотворений и заданий, при помощи которых ребенок должен научиться распознавать мины и гранаты, а также узнать, как вести себя в случае обстрелов.

На картинках детям предлагается, например, выбрать и раскрасить предметы, в которые невозможно спрятать "мину-лепесток". Также в третьем блоке содержится следующее стихотворение:

Под ноги смотри, если быстро шагаешь,

Ведь то, что укрыто в траве, ты не знаешь!

ВНИМАНИЕ! Мины там могут скрываться,

Их стоит тебе, как огня опасаться.

Без взрослых не стоит бродить по округе,

С собакой гулять или мчаться к подруге,

Про парк или лес ненадолго забудь!

И только со взрослым прокладывай путь!

А в блоке об опасности обстрелов размещен такой стих:

Запомни, что делать тебе при обстреле: Игрушки оставь поскорей и качели…

К знакомому взрослому сразу спеши, Тебе он поможет проблему решить!

Не плачь понапрасну, на землю ложись! И за воспитателя крепко держись!

А если обстрел тебя в доме застал,

Скорее со взрослым спускайся в подвал!

Не стой у окна, не залазь под кровать!

Тебя будет некогда взрослым искать!

Послушным ребенком советуем быть,

Чтобы жизнь и здоровье себе сохранить!

Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на родителей дошкольников из села Замостье сообщил, что пособие уже распространяется по учебным заведениям Белгородской области. В то же время ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко заявил изданию "Газета", что работа над методичкой не завершена, а первые образцы "были направлены в территории для того, чтобы получить критику, рецензию". В то же время Шайченко сказал, что необходимо разобраться, как именно методичка попала в детский сад в Замостье.

Напомним, недавно в российской Белгородской области начали сооружать защитные укрепление, которые известны как "зубы дракона".

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