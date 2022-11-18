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В Белгороде выпустили методичку для детей о поведении во время обстрелов

Дети с книгой, дети читают, дошкольное образование
Фото: Flickr | Для белгородских детей подготовили методичку о поведении во время обстрелов

В учебном пособии для дошкольников рассказывается, где лучше прятаться от обстрелов и как распознавать мины "лепесток".

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Белгородский институт развития образования подготовил методичку для детей дошкольного возраста, в которой рассказывается, как вести себя при обстрелах и в случае обнаружении мины. Об этом пишет издание "Дождь".

Согласно опубликованному журналистами документу, методичка под названием "Блокнот безопасности дошкольника" разделена на три блока — "Осторожно, опасность!", "Осторожно, обстрел!" И "Осторожно, мины!", каждый из которых состоит из стихотворений и заданий, при помощи которых ребенок должен научиться распознавать мины и гранаты, а также узнать, как вести себя в случае обстрелов.

Методичка обстрел Fullscreen
Методичка обстрел Fullscreen
Методичка обстрел Fullscreen
Методичка обстрел Fullscreen
Методичка обстрел Fullscreen
Методичка обстрел
Методичка обстрел
Методичка обстрел
Методичка обстрел
Методичка обстрел

На картинках детям предлагается, например, выбрать и раскрасить предметы, в которые невозможно спрятать "мину-лепесток". Также в третьем блоке содержится следующее стихотворение:

Под ноги смотри, если быстро шагаешь,

Ведь то, что укрыто в траве, ты не знаешь!

ВНИМАНИЕ! Мины там могут скрываться,

Их стоит тебе, как огня опасаться.

Без взрослых не стоит бродить по округе,

С собакой гулять или мчаться к подруге,

Про парк или лес ненадолго забудь!

И только со взрослым прокладывай путь!

А в блоке об опасности обстрелов размещен такой стих:

Запомни, что делать тебе при обстреле: Игрушки оставь поскорей и качели…

К знакомому взрослому сразу спеши, Тебе он поможет проблему решить!

Не плачь понапрасну, на землю ложись! И за воспитателя крепко держись!

А если обстрел тебя в доме застал,

Скорее со взрослым спускайся в подвал!

Не стой у окна, не залазь под кровать!

Тебя будет некогда взрослым искать!

Послушным ребенком советуем быть,

Чтобы жизнь и здоровье себе сохранить!

Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на родителей дошкольников из села Замостье сообщил, что пособие уже распространяется по учебным заведениям Белгородской области. В то же время ректор Белгородского института стратегии развития образования Михаил Шейченко заявил изданию "Газета", что работа над методичкой не завершена, а первые образцы "были направлены в территории для того, чтобы получить критику, рецензию". В то же время Шайченко сказал, что необходимо разобраться, как именно методичка попала в детский сад в Замостье.

Напомним, недавно в российской Белгородской области начали сооружать защитные укрепление, которые известны как "зубы дракона".

Также мы писали о том, что "Группа Вагнера" объявила о создании центров подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях.