У Бєлгороді випустили методичку для дітей щодо поведінки під час обстрілів

У навчальному посібнику для дошкільнят розповідається, де краще ховатися від обстрілів і як розпізнавати міни "пелюстка".

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Бєлгородський інститут розвитку освіти підготував методичку для дітей дошкільного віку, в якій розповідається, як поводитися під час обстрілів і в разі виявлення міни. Про це пише видання "Дощ".

Згідно з опублікованим журналістами документом, методичка під назвою "Блокнот безпеки дошкільника" розділена на три блоки — "Обережно, небезпека!", "Обережно, обстріл!" І "Обережно, міни!", кожен із яких складається з віршів і завдань, за допомогою яких дитина повинна навчитися розпізнавати міни та гранати, а також дізнатися, як поводитися в разі обстрілів.

На картинках дітям пропонується, наприклад, вибрати й розфарбувати предмети, в які неможливо сховати "міну-пелюсток". Також у третьому блоці міститься такий вірш:

Под ноги смотри, если быстро шагаешь,

Ведь то, что укрыто в траве, ты не знаешь!

ВНИМАНИЕ! Мины там могут скрываться,

Их стоит тебе, как огня опасаться.

Без взрослых не стоит бродить по округе,

С собакой гулять или мчаться к подруге,

Про парк или лес ненадолго забудь!

И только со взрослым прокладывай путь!

А в блоці про небезпеку обстрілів розміщено такий вірш:

Запомни, что делать тебе при обстреле: Игрушки оставь поскорей и качели…

К знакомому взрослому сразу спеши, Тебе он поможет проблему решить!

Не плачь понапрасну, на землю ложись! И за воспитателя крепко держись!

А если обстрел тебя в доме застал,

Скорее со взрослым спускайся в подвал!

Не стой у окна, не залазь под кровать!

Тебя будет некогда взрослым искать!

Послушным ребенком советуем быть,

Чтобы жизнь и здоровье себе сохранить!

Телеграм-канал "Обережно, новини" з посиланням на батьків дошкільнят із села Замостя повідомив, що посібник уже поширюють у навчальних закладах Бєлгородської області. Водночас ректор Бєлгородського інституту стратегії розвитку освіти Михайло Шейченко заявив виданню "Газета", що роботу над методичкою не завершено, а перші зразки "були направлені в території для того, щоб отримати критику, рецензію". Водночас Шайченко сказав, що необхідно розібратися, як саме методичка потрапила в дитячий садок у Замості.

Нагадаємо, нещодавно в російській Бєлгородській області почали споруджувати захисні укріплення, які відомі як "зуби дракона".

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