У Бєлгородській області встановлюють протитанкові піраміди (фото)

"Зуби дракона" мають захистити територію від танкових атак. Останнім часом у Бєлгородській області постійні події із загоряннями різних об'єктів.

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У російській Бєлгородській області почали споруджувати захисні укріплення, які відомі як зуби дракона. Про це повідомляє губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Як заявив Гладков, у районах Бєлгородської області розпочали встановлення захисних споруд. Про причини такого рішення додаткової інформації немає. Однак у регіоні часто відбуваються обстріли.

Додамо, що в інтерв'ю німецькому журналу ZTF президент Зеленський заявив, що Україна зупинитися на своїх кордонах 1991 року. Наступу на російську територію не буде. Лідер держави заявив, що "нам чужого не треба".

Раніше схожі рубежі окупанти почали робити в районі Грабове Луганської області. Основна мета зубів дракона — зупинка наступу ворога. Бетонні піраміди повинні не просто встановлюватись на землю, а й мати єдиний фундамент під шаром землі. Також поруч із ними повинні встановлюватися колючий дріт та міни.

Нагадаємо, 21 жовтня у Бєлгороді загорілося промислове підприємство внаслідок прямого влучення снаряду. А місцеві жителі повідомляли про те, що у Щебекіному зникло світло.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнера" формує "ополчення" та готується до "оборони" Бєлгородщини.