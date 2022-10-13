ЗС РФ споруджують протитанкову лінію оборони із "зубами дракона" в Луганській області (відео)

Подібні укріплення споруджуються в 20 км від лінії фронту, що може говорити про дві речі: або перехід РФ у "глибоку оборону", або про очікування ворога в просуванні ЗСУ.

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Російські окупанти створюють протитанкові лінії оборони у районі Гірського Луганської області. Розташування робіт вдалося ідентифікувати OSINT-аналітику Бенджаміну Піттету.

Відео зі створенням протитанкової траншеї опублікували самі окупанти. За задумом, вони мають не дати робити швидких маневрів у наступі ЗСУ. Аналітику вдалося ідентифікувати не лише місце розташування траншей, а й як їх обладнають.

[ + – ] Протитанкові рубежі оборони

Супутникові зображення показують, що окрім траншей ЗС РФ створюють дві лінії протитанкових бетонних пірамід, які відомі під назвою "зуби дракона". Такі піраміди дозволяють обмежувати рух важкої бронетехніки. Вони широко застосовувалися німецькими військами під час Другої світової війни.

[ + – ] З чого складається протитанкова лінія оборони

Як пише Defense Express, у "класичному" варіанті бетонні піраміди не просто встановлюються на землю, а й мають бетонний фундамент під шаром землі. Така оборона передбачає встановлення колючого дроту, протипіхотних і протитанкових мін.

[ + – ] Лінія Зігфрида

Такі дії російськими військами можуть говорити про те, що ЗС РФ очікують подальшого просування ЗСУ в Луганській області або ж перехід у тотальну оборону.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА, ЗСУ продовжують звільнення Луганщини. РФ намагається побудувати багатошарову лінію оборони в регіоні.

Раніше в ISW зазначали, що український контрнаступ ще не досяг свого піку. Місцевість Луганської області підходить для швидких атак, які практикує ЗСУ.