ЗСУ продовжують звільняти Луганську область, — Гайдай

Російські війська намагаються збудувати багатошарову лінію оборони в регіоні: будують у містах захисні споруди, а всю першу лінію фронту активно мінують.

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Збройні сили України продовжують звільняти окуповані території Луганської області. Російські війська обстрілюють позиції українських бійців на цьому напрямку за допомогою реактивної та ствольної артилерії. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ситуація в Луганській області залишається без змін. Наші ЗСУ потроху просуваються вперед", — зазначив він.

Однак Гайдай заявив, що окупанти намагаються збудувати багатошарову лінію оборони в регіоні. Вони будують у містах захисні споруди, а всю першу лінію фронту активно мінують.

"І це стосується не лише мостів, доріг, а й адміністративних будівель", — сказав Гайдай.

Мобілізовані росіяни прибувають на фронт

Глава Луганської ОВА розповів, що українські військові вже зіткнулися з першою хвилею мобілізованих росіян. За його словами, першими відправили людей із військовим досвідом, тому вони є найнебезпечнішими. Однак вони ніяк не впливають на стан справ на фронті, лише збільшують кількість загиблих.

"Це все одно не регулярні війська, не було у них бойового злагодження, немає чіткого розуміння між підрозділами", — розповів Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили сім сіл у Луганській області. Населені пункти перебувають на кордоні з Харківською областю.

Крім того, ЗСУ продовжують звільняти території на півдні України. За словами речника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, армія України просувається в Херсонській області, а російські війська відходять від зайнятих рубежів.

12 жовтня стало відомо, що українські бійці визволили п'ять сіл у Бериславському районі Херсонської області.