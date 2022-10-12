Контрнаступ ЗСУ: ОК "Південь" назвали звільнені 5 сіл у Херсонській області

Російські війська зосереджені на тому, щоб не дати українській армії йти вперед, проте попри це ЗСУ вдається звільняти нові населені пункти.

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Українські військові продовжують просуватися в Херсонській області, незважаючи на всі спроби ЗС РФ зупинити контрнаступ. Про це повідомляють в ОК "Південь".

Підрозділи російських військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій у Херсонській області. Незважаючи на всі зусилля окупантів, українські військові змогли звільнити 5 населених пунктів у Бориславському районі:

Нововасилівка;

Новогригорівка;

Нова Кам'янка;

Трифонівка;

Червоне.

[ + – ] Визволення Херсонської області

Наразі у звільнених селах проводяться стабілізаційні заходи щодо відновлення критичної інфраструктури й об'єктів соціальної інфраструктури. Російські війська активно застосовують авіацію під час спроб атакувати позиції українських військових. Застосовувалися гелікоптери Ка-52 та штурмовики Су-25. Кілька літаків атакували нещодавно звільнені села на правому березі Дніпра.

Також ворог активно використовує безпілотники для розвідки у звільнених населених пунктах.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що російські війська звели нові понтонні переправи у Херсонській області. Одна з переправ лежить через річку Інгулець.

Раніше в ОК "Південь" заявили, що ЗСУ продовжують просування в Херсонській області, а ЗС РФ відступає вглиб захоплених територій.