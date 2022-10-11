Окупанти звели нові понтонні переправи на Херсонщині (фото)

Одна з переправ через річку Інгулець замінила аналогічну, яку українські військові зруйнували ще 5 вересня.

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Станом на 11 жовтня російські військові встигли збудувати два понтонні мости в районі переправи біля села Дар'ївка Херсонської області. Про це пишуть "Схеми".

Журналісти опублікували супутникові знімки Planet Labs, які отримали у своє розпорядження.

У вівторок, 11 вересня, супутник зумів зафіксувати дві понтонні переправи в районі Дар'ївського мосту. Вони потрібні російським військовим для подолання водної перешкоди у вигляді річки Інгулець.

[ + – ] Окупанти відремонтували переправу, зруйновану ЗСУ Фото: Радио Свобода

Одна з цих переправ розташована впритул до Дар'ївського мосту, а інша розташована на відстані понад сотню метрів. Журналісти передбачили, що її окупанти звели на заміну переправі, яку українські військові зруйнували ще 5 вересня.

[ + – ] Українські військові знищили одну з понтонних переправ окупантів ще 5 вересня Фото: Радио Свобода

А сам Дар'ївський міст не експлуатують із 26 серпня. Тоді його зруйнували ЗСУ, щоб припинити перекидання боєприпасів, техніки та живої сили противника.

Раніше експерти Інституту вивчення війни говорили про те, що ЗСУ візьмуть Херсон в оточення, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець. Втрата російськими військами міста Снігурівка стане значною подією з огляду на його розташування на західному березі річки Інгулець, що відкриває нові можливості, щоб ізолювати Херсон зі сходу.

Фокус також писав, що Україна звільнить Херсон до настання зими. Джерела в Пентагоні повідомили, що українські військові успішно просуваються в бік північного сходу Херсона, а також зайняли хороші позиції на річці Дніпро. Також українські військові посилили тиск на угруповання окупаційних військ на правому березі з півночі та просуваються в цьому напрямі.