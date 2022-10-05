Україна звільнить Херсон до настання зими, — Financial Times

Зростання проблем із забезпеченням окупаційних військ допомагає українським військовим успішно розвивати контрнаступ на півдні України.

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Україна має всі можливості звільнити окуповане місто Херсон під час контрнаступу Збройних сил на півдні країни. Про це пише видання Financial Times з посиланням на експертний аналіз воєнних дій.

Джерела у Пентагоні повідомили, що українські військові успішно просуваються у бік північного сходу Херсона, а також зайняли хороші позиції на річці Дніпро. Також українські військові посилили тиск на угруповання окупаційних військ на правому березі з півночі і просуваються у цьому напрямі.

За повідомленням Оперативного командування "Південь", за останні кілька днів українським військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку на 10-20 кілометрів. Під час контрнаступу українські військові звільнили населені пункти Давидів Брід, Біляївка, Хрещенівка, Українка, Золота Балка, Любимівка, Велика Олександрівка та Мала Олександрівка.

Представник армії США повідомив, що якщо українські війська звільнять Херсон, то це остаточно поставить хрест на спробах росіян захопити Одесу.

Для того, щоб успішно провести контрнаступ, ЗСУ треба діяти швидко, оскільки після настання зими ґрунт стане в'язким. У таких умовах буде дуже важко маневрувати, що грає на руку стороні, яка обороняється.

Представник НАТО заявив, що окупаційні війська витратили багато сил і часу, щоб зміцнити свої позиції на Херсонщині, тому українським військовим потрібно буде посилити тиск, щоб зламати оборону супротивника. Також ЗСУ допомагатимуть серйозні проблеми із матеріально-технічним забезпеченням окупантів, які постійно наростають.

Ексчиновник Пентагону Евелін Фаркас вважає, що українські військові мають використовувати свою розумну та гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали під час навчання у країнах союзників, щоб пробити оборону окупаційних військ.

Зі свого боку член Палати представників Бред Шерман вважає, що ЗСУ необхідно відвоювати Херсон у окупантів, щоб мати вигідніші позиції на переговорах, якщо вони відбудуться в найближчому майбутньому. Він висловив упевненість, що війна в Україні закінчиться за шість-вісім місяців, але до цього українським військовим потрібно звільнити якнайбільше своїх територій.

Раніше Фокус повідомляв, що після звільнення Давидового Броду на Херсонщині російським окупантам довелося відвести свої війська до Берислава.