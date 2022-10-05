Украина освободит Херсон до наступления зимы, — Financial Times

Нарастающие проблемы с обеспечением оккупационных войск помогают украинским военным успешно развивать контрнаступление на юге Украины.

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Украина имеет все возможности освободить оккупированный город Херсон в ходе контрнаступления Вооруженных сил на юге страны. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертный анализ военных действий.

Источники в Пентагоне сообщили, что украинские военные успешно продвигаются в сторону северо-востока Херсона, а также заняли хорошие позиции на реке Днепр. Также украинские военные усилили давление на группировку оккупационных войск правом берегу с севера и продвигаются в этом направлении.

По сообщению Оперативного командования "Юг" за последние несколько дней украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении на 10-20 километров. В ходе контрнаступление украинские военные освободили населенные пункты Давыдов Брод, Беляевка, Крещеновка, Украинка, Золотая Балка, Любимовка, Великая Александровка и Малая Александровка.

Представитель армии США сообщил изданию, что если украинские войска освободят Херсон, то это окончательно поставит крест на попытках россиян захватить Одессу.

Для того, чтобы успешно провести контрнаступление, ВСУ нужно действовать быстро, поскольку после наступления зимы почва станет вязкой. В таких условиях будет очень тяжело маневрировать, что играет на руку обороняющейся стороне.

Представитель НАТО заявил, что оккупационные войска потратили много сил и времени, чтобы укрепить свои позиции в Херсонской области, поэтому украинским военным нужно будет усилить давление, чтобы сломать оборону противника. Также ВСУ будут помогать серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением оккупантов, которые постоянно нарастают.

Экс-чиновник Пентагона Эвелин Фаркас полагает, что украинские военные должны использовать свою умную и гибкую специальную подготовку, которую они получили в ходе обучения в странах союзников, чтобы пробить оборону оккупационных войск.

В свою очередь член Палаты представителей Брэд Шерман считает, что ВСУ необходимо отвоевать Херсон у оккупантов, чтобы иметь более выгодные позиции на переговорах, если они состоятся в обозримом будущем. Он выразил уверенность, что война в Украине закончиться через шесть-восемь месяцев, но до этого украинским военным нужно освободить как можно больше своих территорий.

Ранее Фокус сообщал, что после освобождения Давыдова Брода в Херсонской области российским оккупантам пришлось отвести свои войска в Берислав.