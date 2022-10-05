ВСУ продвинулись на 10-20 км на Херсонском направлении, — командование "Юг"

Украинские военнослужащие освободили как минимум восемь населенных пунктов и нанесли большие потери ВС РФ.

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Подразделениям Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Херсонском направлении удалось продвинуться на 10-20 километров. Об этом говорится в свежей сводке Оперативного командования "Юг".

Ведомство подтвердило, что в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении ВСУ освободили ряд населенных пунктов:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Малая Александровка;

Великая Александровка;

Давыдов Брод.

На отдельных участках фронта, как подчеркивает Оперативное командование, украинским военнослужащим удалось продвинуться вглубь территории на 10-20 километров. Из-за успешного продвижения ВСУ оккупационные войска усилили аэроразведку, увеличили число обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и оказывают давление на мирное население. В зоне ответственности ОК "Юг" в течение минувших суток ВС РФ обстреливали Николаев, Очаков и Марганецкую громаду.

Кроме этого, как сказано в сводке ОК "Юг", российские войска продолжают нести серьезные потери. Авиация Сил обороны Украины за сутки уничтожила 3 беспилотника "Орлан-10" и два вертолета — Ми-8 и Ми-24. Ракетно-артиллерийские подразделения, в свою очередь, выполнили почти 300 огневых заданий.

Общие потери ВС РФ на Херсонском направлении за 4 октября:

31 военнослужащий;

8 танков;

26 единиц автомобильной бронетехники;

2 гаубицы;

3 беспилотника;

2 вертолета.

Напомним, после освобождения Давыдова Брода в Херсонской области российским захватчикам пришлось отступать в Берислав. Деоккупированный населенный пунктявляется одним из ключевых на плацдарме за рекой Ингулец по направлению к Херсону.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ за все время контрнаступления освободили свыше 1500 населенных пунктов в нескольких областях Украины.