ВСУ продвинулись на 10-20 км на Херсонском направлении, — командование "Юг"
Украинские военнослужащие освободили как минимум восемь населенных пунктов и нанесли большие потери ВС РФ.
Подразделениям Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на Херсонском направлении удалось продвинуться на 10-20 километров. Об этом говорится в свежей сводке Оперативного командования "Юг".
Ведомство подтвердило, что в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении ВСУ освободили ряд населенных пунктов:
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Беляевка;
- Украинка;
- Малая Александровка;
- Великая Александровка;
- Давыдов Брод.
На отдельных участках фронта, как подчеркивает Оперативное командование, украинским военнослужащим удалось продвинуться вглубь территории на 10-20 километров. Из-за успешного продвижения ВСУ оккупационные войска усилили аэроразведку, увеличили число обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и оказывают давление на мирное население. В зоне ответственности ОК "Юг" в течение минувших суток ВС РФ обстреливали Николаев, Очаков и Марганецкую громаду.
Кроме этого, как сказано в сводке ОК "Юг", российские войска продолжают нести серьезные потери. Авиация Сил обороны Украины за сутки уничтожила 3 беспилотника "Орлан-10" и два вертолета — Ми-8 и Ми-24. Ракетно-артиллерийские подразделения, в свою очередь, выполнили почти 300 огневых заданий.
Общие потери ВС РФ на Херсонском направлении за 4 октября:
- 31 военнослужащий;
- 8 танков;
- 26 единиц автомобильной бронетехники;
- 2 гаубицы;
- 3 беспилотника;
- 2 вертолета.
Напомним, после освобождения Давыдова Брода в Херсонской области российским захватчикам пришлось отступать в Берислав. Деоккупированный населенный пунктявляется одним из ключевых на плацдарме за рекой Ингулец по направлению к Херсону.
Также сообщалось, что подразделения ВСУ за все время контрнаступления освободили свыше 1500 населенных пунктов в нескольких областях Украины.