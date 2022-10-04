ВСУ деоккупировали более 1,5 тысяч населенных пунктов (видео)

Украинские органы государственной власти начали работать на деоккупированной территории 5 областей. Полицейские документируют военные преступления российских захватчиков, говорят в Офисе президента.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов более 1,5 тысячи населенных пунктов. Об этом сказал на брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Уже деоккупировано 1 534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей возобновляется работа органов государственной власти", — заявил он.

Областные военные администрации организовали на деоккупированных территориях 1 445 гуманитарных штабов. Саперы разминировали 502 населенных пункта, заметил Тимошенко.

Национальная полиция возобновила работу в 1,2 тыс. населенных пунктов, а органы местного самоуправления заработали в 1 508 пунктах, заметил Тимошенко.

В 933 населенных пунктах запустились медучреждения, в 981 – учебные заведения, а в 1 024 – вновь предоставляют услуги социальной защиты. Финансовыми услугами обеспечены 922 населенных пункта.

Газоснабжение восстановлено в 1 026 населенных пунктах, электроснабжение – в 976, а водоснабжение и водоотвод – в 966. Мобильная связь и интернет доступны жителям 950 населенных пунктов, подчеркнули в ОП.

В Харьковской области освобождено почти 500 населенных пунктов

В Харьковской области украинские военные освободили 483 населенных пункта. Следственные подразделения Национальной полиции регистрируют военные преступления, совершенные российскими захватчиками, продолжил замглавы ОП.

"Проводятся работы по проверке энергетичекой инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах в Харьковском Чугуевском, Купянском, Изюмском и Богодуховском районах", — сказал он.

После разминирования восстанавливают электросети в Балаклее, уже более 13 тыс. абонентов имеют электричество. Подключили к всету села Черкасская Лозовая, Слободское и Кутузовка, проинформировал политик.

Гуманитарную помощь, по словам Кирилла Тимошенко, доставляют каждый день. Изюмский район получил 457 тонн продуктов, Купянский — 141 тонну, а Чугуевский — 30 тонн.

Ситуация в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ деоккупировали более 50 населенных пунктов, сообщил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

"Там в настоящее время всего деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождено приблизительно 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", — заявил Енин.

Замглавы МВД отметил, что в области работают передвижные мобильные блокпосты. Нацполиция задокументировала 105 военных преступлений.

Фокус ранее писал, как киевские спасатели едут на деоккупированные от россиян территории и восстанавливают там инфраструктуру. В освобожденные районы из Киева направили 41 спасателя и 12 единиц техники.

В ОП ранее говорили, что сроки окончания войны зависят от поставок оружия. Если бы ВСУ отправили весь необходимый объем вооружений, война закончилась бы за месяц