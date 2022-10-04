ВСУ деоккупировали более 1,5 тысяч населенных пунктов (видео)
Украинские органы государственной власти начали работать на деоккупированной территории 5 областей. Полицейские документируют военные преступления российских захватчиков, говорят в Офисе президента.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов более 1,5 тысячи населенных пунктов. Об этом сказал на брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Уже деоккупировано 1 534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей возобновляется работа органов государственной власти", — заявил он.
Областные военные администрации организовали на деоккупированных территориях 1 445 гуманитарных штабов. Саперы разминировали 502 населенных пункта, заметил Тимошенко.
Национальная полиция возобновила работу в 1,2 тыс. населенных пунктов, а органы местного самоуправления заработали в 1 508 пунктах, заметил Тимошенко.
В 933 населенных пунктах запустились медучреждения, в 981 – учебные заведения, а в 1 024 – вновь предоставляют услуги социальной защиты. Финансовыми услугами обеспечены 922 населенных пункта.
Газоснабжение восстановлено в 1 026 населенных пунктах, электроснабжение – в 976, а водоснабжение и водоотвод – в 966. Мобильная связь и интернет доступны жителям 950 населенных пунктов, подчеркнули в ОП.
В Харьковской области освобождено почти 500 населенных пунктов
В Харьковской области украинские военные освободили 483 населенных пункта. Следственные подразделения Национальной полиции регистрируют военные преступления, совершенные российскими захватчиками, продолжил замглавы ОП.
"Проводятся работы по проверке энергетичекой инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах в Харьковском Чугуевском, Купянском, Изюмском и Богодуховском районах", — сказал он.
После разминирования восстанавливают электросети в Балаклее, уже более 13 тыс. абонентов имеют электричество. Подключили к всету села Черкасская Лозовая, Слободское и Кутузовка, проинформировал политик.
Гуманитарную помощь, по словам Кирилла Тимошенко, доставляют каждый день. Изюмский район получил 457 тонн продуктов, Купянский — 141 тонну, а Чугуевский — 30 тонн.
Ситуация в Херсонской области
В Херсонской области ВСУ деоккупировали более 50 населенных пунктов, сообщил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона.
"Там в настоящее время всего деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождено приблизительно 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", — заявил Енин.
Замглавы МВД отметил, что в области работают передвижные мобильные блокпосты. Нацполиция задокументировала 105 военных преступлений.
Фокус ранее писал, как киевские спасатели едут на деоккупированные от россиян территории и восстанавливают там инфраструктуру. В освобожденные районы из Киева направили 41 спасателя и 12 единиц техники.
В ОП ранее говорили, что сроки окончания войны зависят от поставок оружия. Если бы ВСУ отправили весь необходимый объем вооружений, война закончилась бы за месяц