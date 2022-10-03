Если Украина получит все необходимое оружие, война закончится в течение месяца, — Подоляк

Советник главы ОП уверен, что после победы все члены НАТО захотят видеть Украину в Альянсе, а реинтеграция долго проживших в оккупации Донбасса и Крыма не вызовет больших проблем.

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Уже 10 из 30 стран — участниц Альянса подтвердили, что хотят видеть Украину в составе блока НАТО. Однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что украинцев ждут тяжелые переговоры. В интервью УНИАН он рассказал, что сомневающимся странам нужно будет отказаться от стереотипов о России, чрезмерной бюрократии и "национального эгоизма", мешающих быстро принимать эффективные решения.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что сейчас Украина формирует повестку на поле боя, обеспечивая безопасность Евросоюза и отстаивая европейские ценности. Он считает, что с окончанием войны процесс вступления в НАТО пойдет быстрее.

"Как только Украина дойдет до финала войны, выиграет, мне кажется, все страны НАТО одномоментно скажут: "Мы считаем, что этот член обязательно должен присутствовать в Альянсе НАТО. Потому что у него чрезвычайный опыт ведения войны, чрезвычайный опыт ведения масштабной интенсивной войны, у него чрезвычайный опыт противостояния таким монструозным странам, как Российская Федерация. Это единственная страна, через которую прошло тестирование всего западного оружия и так далее", — отметил Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк уверен, что Украина быстро справится с агрессором, если у ВСУ будет все необходимое оружие Фото: Washington Post

По его словам, сроки окончания войны зависят, прежде всего от поставок вооружений Украине. Если ВСУ получат весь необходимый объем оружия, война может закончиться буквально за месяц, а не длиться годами. Россия уже столкнулась с дефицитом снарядов и пытается решить проблемы с помощью мобилизованных. И, хотя профессиональные качества таких солдат не выдерживают никакой критики, сражения с ними будут стоить жизней украинцев.

Растерянность Лукашенко

Михаил Подоляк не исключает, что россияне могут попробовать заставить белорусов активно включиться в войну. Сейчас ожидается прибытие в Беларусь около 20-30 тыс. мобилизованных россиян.

"Это один из сценариев, который рассматривается нами как серьезный — то, что россияне насытят воинские части Беларуси и попытаются устроить бунт, чтобы перехватить у [президента Александра] Лукашенко управление военными, — сказал он. — Кстати, господину Лукашенко нужно быть с ними активным, потому что у него инфильтрация российских генералов и полковников на разных уровнях чрезвычайно высокая".

Советник уверен, что сейчас белорусский диктатор крайне растерян и находится в подавленном состоянии. С одной стороны, его легитимность отрицают многие белорусы, с другой — давит российский президент Владимир Путин.

"Естественно, они хотят от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, что чревато для Беларуси резким обнулением перспектив государственности. Белорусы это понимают, как и господин Лукашенко", — сказал Подоляк.

Если диктатор поддастся уговорам российского коллеги, его страна столкнется с новыми санкциями, а также перспективой оценить эффективность работы украинской армии, в том числе и на территории Беларуси.

Освобождение Крыма может стать быстрым

Михаил Подоляк снова подчеркнул, что цель ВСУ — освободить все оккупированные территории, включая Крым. В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что освобождение полуострова может произойти весной 2023 года. Советник главы ОП не исключает, что сроки могут оказаться короче: все зависит от поставок оружия и падения символов криминальных анклавов — Донецка и Луганска. Это событие не только приблизит победу Украины, но и обрушит политическую систему России.

Подоляк не считает, что реинтеграция долго живших в оккупации регионов станет трудной задачей. Прежде всего, придется показательно наказать тех коллаборантов, которые служили в российской армии и оккупационных администрациях. Людям, которые не нарушили закон, но поддерживают Россию, могут предложить уехать туда. Оставшимся понадобится всего полгода, чтобы ощутить плюсы жизни по украинским правилам, это скажется на росте проукраинских настроений.

"Я думаю, вы сами увидите, как через полгода после освобождения Крыма там будет невероятный воздух свободы", — уверен Михаил Подоляк.

Напомним, бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес считает, что Украина сможет вернуть все территории, в том числе Крым в течение следующего года.

7 сентября главком ВСУ Валерий Залужный признал удары украинских военных по аэродромам в Крыму. По его словам, готовится операция по деоккупации полуострова.