Украина вернет Крым в следующем году, – американский генерал

По словам Бена Ходжеса, Россия практически исчерпала ресурс для наступательных операций. Потенциал ВСУ для освобождения Крыма в полной мере раскроет битва за Херсон.

Украина сможет вернуть все территории, в том числе Крым в течение следующего года. Такое мнение выразил бывший командующий армией Соединенных Штатов в Европе, генерал Бен Ходжес в общении с журналом Newsweek.

Военный признал, что украинцы спасли страну и поставили условия для восстановления полного суверенитета, включая Крым.

"Спустя полгода после начала полномасштабного российского вторжения предполагаемая вторая лучшая армия в мире теперь является второй лучшей армией в Украине", — сказал Ходжес.

По его оценке, Россия контролирует менее 20% территории Украины. Ее возможности для проведения дальнейших наступательных операций практически исчерпаны, заметил Бен Ходжес.

[ + – ] Бен Ходжес сделал акцент на обеспечении защиты Украины в будущем

Западным партнерам Украины давно пора оказать Киеву материальную и моральную поддержку для полной военной победы, уверен он.

"Необходимо сказать, что мы хотим победы Украины и возврата всех ее территорий. Нужно обеспечить защиту Украины в будущем. Я на 100% уверен, что Пентагон и Совет национальной безопасности точно знают, что нужно Украине", — резюмировал он.

Джордж Баррос из Института изучения войны в общении с Newsweek акцентировал внимание на благоприятную ситуацию для ВСУ на стратегическом уровне.

Операция вокруг Херсона послужит своего рода лакмусовой бумажкой возможностей украинских военных, сказал он.

"Если украинцы продемонстрируют способность окружить крупного противника и осадить его в Херсоне, это будет большим военным достижением. ВСУ могут сделать это и в других местах на востоке и юге", — убежден Баррос.

Нужно несколько месяцев, прежде чем появится достаточно ясная картина достижений ВСУ вокруг Херсона, заключил эксперт.

Напомним, что 7 сентября главком ВСУ Валерий Залужный признал удары украинских военных по аэродромам в Крыму. По его словам, готовится операция по деоккупации полуострова.

Представительство президента Украины в Крыму уже приготовила план действий на время деоккупации для украинцев, живущих на полуострове.

Военная разведка Украины просила крымчан передавать информацию о российских военных объектах на полуострове, в том числе маршруты перемещения военной техники и места проживания командиров.