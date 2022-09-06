Крым возвращается домой: для жителей подготовили правила поведения на время деоккупации (инфографика)

Мирным жителям советуют выехать из своих домов, которые находятся вблизи военных баз россиян и подготовить украинские документы.

Представительство президента Украины в АР Крым подготовило для украинцев на оккупированом полуострове план действий на время деоккупации. Их опубликовали на официальной странице представительства в Фейсбуке.

"Территория Крыма будет деоккупирована, поэтому важно подготовиться к разным сценариям развития событий, соблюдать правила безопасности и помогать ВСУ", — говорится в сообщении.

Украинцам в Крыму советуют:

иметь план действий и сохранять спокойствие;

всем проживающим в районе размещения постоянных или мобильных военных объектов оккупанта нужно срочно покинуть место жительства еще до начала активных боевых действий;

не пользоваться так называемыми "эвакуационными маршрутами" российских оккупантов;

во время боевых действий непосредственно в городах и селах оставаться в укрытиях, так как войска страны-оккупанта во время отхода могут совершать военные преступления.

Кроме того, крымчанам советуют позаботиться об "эвакуационном чемодане", в который нужно положить:

оригиналы и копии украинских документов; запас необходимых лекарств, медицинский спирт, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания, средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты, пластыри разных размеров, травматические ножницы для разрезания одежды; запасы пищи и воды с расчетом не менее чем на неделю; сменную одежду, предметы личной гигиены; фонарик, заряженный Powerbank, радиоприемник, сигнальные устройства, компас, часы; компактный набор инструментов, вилку, ложка, нож, пакеты для мусора, блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки.

В Представительстве президента также дали "совет"и российским оккупантам, которые остались на полуострове.

"Для оккупантов и россиян, незаконно приехавших на территорию временно оккупированного Крыма, тоже есть рекомендация, очень короткая: как можно быстрее покинуть нашу территорию уже сейчас", — говорится в сообщении.

Также представители президента напомнили крымчанам, что Украина ценит жизнь собственных граждан и сознательно не наносит ударов по объектам гражданской инфраструктуры, но просит украинцев самостоятельно позаботиться о базовых мерах безопасности.

Напомним, украинская разведка попросила крымчан "сдавать" места дислокации россиян. Жителей оккупированного полуострова попросила также сообщать в соответсвующее органы всю информацию о коллаборантах.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины в Крыму не подходить к российским военным объектам. Он также призвал сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет освободить Крым быстрее.