Крим повертається додому: для мешканців підготували правила поведінки на час деокупації (інфографіка)

Мирним жителям радять виїхати зі своїх будинків, що розташовані поблизу військових баз росіян, і підготувати українські документи.

Представництво президента України в АР Крим підготувало для українців на окупованому півострові план дій на час деокупації. Їх опублікували на офіційній сторінці представництва у фейсбуці.

"Територія Криму буде деокупована, тому важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватися правил безпеки й допомагати ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Українцям у Криму радять:

мати план дій і зберігати спокій;

усім, хто проживає в районі розміщення постійних або мобільних військових об'єктів окупанта, потрібно терміново залишити місце проживання ще до початку активних бойових дій;

не користуватися так званими "евакуаційними маршрутами" російських окупантів;

під час бойових дій безпосередньо в містах і селах залишатися в укриттях, оскільки війська країни-окупанта під час відходу можуть чинити воєнні злочини.

Крім того, кримчанам радять подбати про "евакуаційну валізу", в яку потрібно покласти:

оригінали та копії українських документів; запас необхідних ліків, медичний спирт, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для проведення штучного дихання, засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти, пластирі різних розмірів, травматичні ножиці для розрізання одягу; запаси їжі та води з розрахунком не менше ніж на тиждень; змінний одяг, предмети особистої гігієни; ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, компас, годинник; компактний набір інструментів, вилку, ложку, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички.

У представництві президента також дали "пораду" й російським окупантам, які залишилися на півострові.

"Для окупантів і росіян, які незаконно приїхали на територію тимчасово окупованого Криму, теж є рекомендація, дуже коротка: якнайшвидше покинути нашу територію вже зараз", — ідеться в повідомленні.

Також представники президента нагадали кримчанам, що Україна цінує життя власних громадян і свідомо не завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, але просить українців самостійно подбати про базові заходи безпеки.

Нагадаємо, українська розвідка попросила кримчан "здавати" місця дислокації росіян. Жителів окупованого півострова попросили також повідомляти у відповідні органи всю інформацію про колаборантів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський порадив громадянам України в Криму не підходити до російських військових об'єктів. Він також закликав повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе звільнити Крим швидше.