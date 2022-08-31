Разом виженемо окупантів: розвідка попросила кримчан "здавати" місця дислокації росіян

Жителів окупованого півострова попросили також повідомляти у відповідні органи всю інформацію про колаборантів.

Головне управління розвідки України закликало мешканців окупованого Криму терміново повідомити місця дислокації російських окупантів, їхньої техніки, а також точні адреси колаборантів. Інформація з'явилася 31 серпня на офіційному телеграм-каналі відомства.

Проте пізніше пост, який встиг набрати 179 тисяч переглядів, видалили.

"Український півострів відомий своїм осіннім оксамитовим сезоном! Тому просимо всіх мешканців терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування", — йшлося у повідомленні.

Представники ГУР уточнили, що їм потрібна інформація про:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ;

місця проживання керівного складу окупаційних військ;

місця розташування та маршрути пересування військової техніки;

точні дані місцевих колаборантів, що перейшли на бік ворога;

особи, які співчувають окупантам та іншим прихильникам окупаційної влади.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський порадив громадянам України в Криму не підходити до російських військових об'єктів. Він також закликав повідомляти спеціальні служби будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе звільнити Крим швидше.

Крім того, 25 серпня глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи у Криму, заявив, що переломний момент війни вже розпочався. За його словами, росіяни починають розуміти, що війна торкається і їх, вона відбувається не "десь там у світі". ЗС РФ не здатні захистити окуповані території.

Фокус також писав про те, що Україна евакуюватиме мешканців Криму під час активної фази його визволення. Радник голови ОП наголосив, що для України життя власних громадян є пріоритетним, проте евакуація з півострова буде добровільною.