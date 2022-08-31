Вместе выгоним оккупантов: разведка попросила крымчан "сдавать" места дислокации россиян

Жителей оккупированного полуострова попросила также сообщать в соответсвующее органы всю информацию о коллаборантах.

Главное управление разведки Украины призвало жителей оккупированного Крыма срочно сообщить места дислокации российских оккупантов, их техники, а также точные адреса коллаборантов. Информация появилась 31 августа на официальном Телеграм-канал ведомства.

Однако позже пост, который успел набрать 179 тысяч просмотров был удален.

"Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам "самые популярные" места для посещения", — говорилось в сообщении.

Представители ГУР уточнили, что им нужна информация о:

точном расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск;

местах жительства руководящего состава оккупационных войск;

местах расположения и маршрутах передвижения военной техники;

точных данных местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага;

лицах, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

[ + – ] Разведчики попросили крымчан присоедениться к деоккупации полуострова

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал гражданам Украины в Крыму не подходить к российским военным объектам. Он также призвал сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет освободить Крым быстрее.

Кроме того, 25 августа глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в Крыму, заявил, что переломный момент войны уже начался. По его словам, россияне начинают понимать, что война затрагивает и их, она происходит не "где-то там в мире". ВС РФ не способны защитить оккупированные территории.

Фокус также писал о том, что Украина будет эвакуировать жителей Крыма во время активной фазы его освобождения. Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины жизнь собственных граждан является приоритетной, однако эвакуация из полуострова будет добровольной.