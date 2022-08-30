Украина будет эвакуировать жителей Крыма во время активной фазы его освобождения, — Подоляк

Советник главы ОП подчеркнул, что для Украины жизнь собственных граждан является приоритетной, однако эвакуация из полуострова будет добровольной.

Украина разрабатывает план эвакуации жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров во время активной фазы его освобождения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Политик призвал крымчан держатся как можно дальше от военных объектов и подготовить убежища.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан — безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть остров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", — написал он в Twitter.

Напомним, 25 августа глава ГУР Кирилл Буданов, комментируя взрывы в Крыму, заявил, что переломный момент войны уже начался. По его словам, россияне начинают понимать, что война затрагивает и их, она происходит не "где-то там в мире". ВС РФ не способны защитить оккупированные территории.

23 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начатая Россией война уже переходит на территорию Крыма. Он добавил, что Франция будет поддерживать борьбу Украины, потому что это справедливая борьба за суверенитет и территорию.

В свою очередь Владимир Зеленский считает, что возвращение оккупированного полуострова под контроль Украины станет самым крупным антивоенным шагом в Европе. По его словам, с захвата украинского Крыма и репрессий против крымских татар началась деградация Российской Федерации.