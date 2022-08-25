Переломный момент войны начался, – Буданов о взрывах в Крыму

По словам главы ГУР Минобороны, россияне начинают понимать, что война затрагивает и их, она происходит не "где-то там в мире". ВС РФ не способны защитить оккупированные территории.

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что с переходом боев на территорию Крыма начался переломный момент в войне. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

По словам Буданова, в войне уже начался переломный момент. Россияне начали понимать, что война затрагивает и их, а не где-то там в мире. В эфире национального марафона у главы ГУР спросили, произошел ли перелом в августе, о чем он раньше заявлял. На это Буданов ответил, что до конца августа еще есть время, а вместе с тем он обратил внимание, что раньше взрывов в Крыму не было.

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В РФ начали понимать, что их армия не самая сильная, средства ПВО не настолько хороши и вообще армия РФ не способна защитить временно оккупированные территории Украины.

"Расплата идет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов.

Напомним, 9 августа в Новофедоровке прозвучали взрывы на авиабазе ВС РФ в оккупированном Крыму. РосСМИ назвали причиной взрывов возгорание топлива во время погрузки.

За 2 недели в Крыму прозвучало 27 "хлопков". Взрывались аэродром, склады с боеприпасами и другие объекты.