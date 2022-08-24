27 "хлопков" за 2 недели: появилась карта взрывов в оккупированном Крыму

Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты.

Во временно оккупированном Крыму с 9 августа произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами. Такие данные опубликовала общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр".

Представители центра опубликовали карту, на которой отмечены места взрывов на полуострове с 9 августа.

[ + – ] Карта взрывов в Крыму

Места и результаты взрывов в Крыму:

Военный аэродром в Новофедоровке, 09.08.2022

По данным центра, уничтожено 8 самолетов Су-27, четыре Су-30, пять Су-24, шесть вертолетов Ми-8 и самолет Ил-20, а также четыре склада с боеприпасами для самолетов.

Села Майское и Азовское, 16.08.2022

Уничтожены склад с боеприпасами, повреждено железнодорожное полотно.

Военный аэродром в Гвардейском, 16.08.2022

Уничтожен самолет Су-24, еще два повреждены, информация частично подтверждена.

Керчь, 18.08. 2022

Сообщалось о работе противовоздушной обороны РФ, информация о потерях и причиненном ущербе уточняется

Военный аэропорт "Бельбек" 18.08.2022

Информация о потерях и причиненном ущербе уточняется.

Евпатория – 3 раза, 19.08.2022 и 20.08.2022

Сообщалось о работе ПВО.

Севастополь – 5 раз, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022

Попадание дрона в здание штаба Черноморского флота РФ. взрывы возле Нахимовского училища.

Оленевка, 20.08.2022

Сообщалось о работе ПВО.

Бахчисарай, 20.08.2022

Сообщалось о работе и работе ПВО.

Село Молочное, 20.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Алупка, 21.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Саки, 21.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Евпатория, 21.08.2022

Сообщалось о взрывах и работе ПВО

Новофедоровка, 21.08. 2022

Сообщалось о работе ПВО

Балаклава, 22.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Форос, 22.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Красноперекопск, 22.08.2022

Сообщалось о работе ПВО

Севастополь – 3 раза, 23.08.2022

Напомним, 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации российских сил, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

По данным журналистов, представители оккупационных властей Крыма — "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов сбежали в Ростов.

Вчера, 23 августа, на саммите Крымской платформы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полуостров должен быть в составе Украины.