27 "хлопков" за 2 недели: появилась карта взрывов в оккупированном Крыму
Массово "хлопки" на территории полуострова начали фиксировать с 9 августа. От взрывов пострадали аэродромы, склады с боеприпасами и другие объекты.
Во временно оккупированном Крыму с 9 августа произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами. Такие данные опубликовала общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр".
Представители центра опубликовали карту, на которой отмечены места взрывов на полуострове с 9 августа.
Места и результаты взрывов в Крыму:
- Военный аэродром в Новофедоровке, 09.08.2022
По данным центра, уничтожено 8 самолетов Су-27, четыре Су-30, пять Су-24, шесть вертолетов Ми-8 и самолет Ил-20, а также четыре склада с боеприпасами для самолетов.
- Села Майское и Азовское, 16.08.2022
Уничтожены склад с боеприпасами, повреждено железнодорожное полотно.
- Военный аэродром в Гвардейском, 16.08.2022
Уничтожен самолет Су-24, еще два повреждены, информация частично подтверждена.
- Керчь, 18.08. 2022
Сообщалось о работе противовоздушной обороны РФ, информация о потерях и причиненном ущербе уточняется
- Военный аэропорт "Бельбек" 18.08.2022
Информация о потерях и причиненном ущербе уточняется.
- Евпатория – 3 раза, 19.08.2022 и 20.08.2022
Сообщалось о работе ПВО.
- Севастополь – 5 раз, 19.08.2022, 20.08.2022, 21.08.2022, 22.08.2022
Попадание дрона в здание штаба Черноморского флота РФ. взрывы возле Нахимовского училища.
- Оленевка, 20.08.2022
Сообщалось о работе ПВО.
- Бахчисарай, 20.08.2022
Сообщалось о работе и работе ПВО.
- Село Молочное, 20.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Алупка, 21.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Саки, 21.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Евпатория, 21.08.2022
Сообщалось о взрывах и работе ПВО
- Новофедоровка, 21.08. 2022
Сообщалось о работе ПВО
- Балаклава, 22.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Форос, 22.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Красноперекопск, 22.08.2022
Сообщалось о работе ПВО
- Севастополь – 3 раза, 23.08.2022
Напомним, 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации российских сил, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".
По данным журналистов, представители оккупационных властей Крыма — "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов сбежали в Ростов.
Вчера, 23 августа, на саммите Крымской платформы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полуостров должен быть в составе Украины.