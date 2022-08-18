Аксенов и Константинов пропали после побега из Крыма, — СМИ

По информации журналистов, местные представители ФСБ России шокированы происходящим, им приказали срочно найти пропавших коллаборантов.

Представители оккупационных властей Крыма — "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов исчезли после того, как убежали в Ростов. Их не могут найти представители Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинской разведке.

По информации журналистов, Аксенов и Константинов заселились в отель и пошли "гудеть" в ресторане. После этого представители оккупационной власти Крыма исчезли. В украинской разведке рассказали, что местные представители ФСБ России шокированы происходящим, им приказали срочно найти пропавших коллаборантов.

После этого их планируют отправить в Крым, чтобы записывать опровержение их отъезда и позволят вернуться в Ростов. Как рассказали журналистам в ГУР, вероятно, "премьер" и спикер "Госдумы" Крыма перебрали с алкоголем и не могут прийти в себя. По состоянию на 16:00 их так и не нашли.

Напомним, 17 августа журналисты сообщали, что Аксенов и Константинов убежали из Крыма в Ростов. Куратор из Москвы сообщил, что им грозит опасность для жизни. После чего оба вывезли свои семьи и любовниц в Россию. Как рассказали украинские разведчики, на полуостров коллаборанты пока что не собираются возвращаться.

Тем временем вечером 18 августа в районе Крымского моста прозвучали взрывы и сработала система ПВО. По информации коллаборантов, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

16 августа взрывы прозвучали на складе боеприпасов под Джанкоем в поселке Майское. Спустя несколько часов взрывы были на авиабазе в поселке Гвардейское.

Как пишут журналисты CNN за происходящим на полуострове стоит Украина. СМИ ссылаются на правительственный отчет, в котором сказано, что взрывы на военных объектах оккупантов стали доказательством возможности ВСУ наносить систематические удары по Крыму.