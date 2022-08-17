"Грозит опасность жизням": Аксенов и Константинов убежали из Крыма, — СМИ

По информации журналистов, "премьер" и спикер "Госдумы" Крыма убежали вместе с семьей и любовницами в Ростов и возвращаться на полуостров пока не собираются.

Из оккупированного Крыма в ночь на 17 августа выехали "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов. Побег состоялся после того, как обеим позвонил куратор из Москвы и сообщил об угрозе их жизням. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источники в украинской разведке.

По информации журналистов, для успешного выезда из полуострова оккупанты на ночь перекрыли Крымский мост. В данный момент украинским спецслужбам известны детали побега и местонахождение крымских оккупационных властей.

Куда уехали Аксенов и Константинов?

Как рассказали журналистам украинские разведчики, куратор из Москвы позвонил Сергею Аксенову и Владимиру Константинову и сообщил о том, что их жизням грозит опасность. После чего оккупационные лидеры вывезли своих детей, жен и даже любовниц в машинах с охраной в направлении России.

По информации СМИ, подчиненные Аксенова всю ночь уничтожали документы. Семьи политиков находятся в Ростове, где поселились в одном из отелей.

"Активно заливают страх в местных ресторанах и празднуют собственное "спасение". О возвращении в полуостров пока не говорится", — рассказали в ГУР.

В разведке сообщили, что вероятно, представители оккупационных властей Крыма будут находиться в России и приезжать на полуостров на несколько часов для разъяснения некоторых задач. О полном возвращении речи пока не идет. Кроме того, оккупанты распорядились выкладывать в сеть сфабрикованные видео якобы их нахождения в Крыму.

Напомним, 17 августа в ГУР рассказали, что ВС РФ перемещает авиацию подальше от границ с Украиной после последних взрывов на военных объектах ВС РФ в Крыму. Всего было зафиксировано перемещение на запасные аэродромы 24 самолетов и 14 вертолетов ВКС России.

Кроме того, СМИ сообщают, что за атаками на объекты в Крыму стояла Украина. Журналисты ссылаются на правительственный отчет, в котором сказано, что взрывы на военных объектах оккупантов стали доказательством возможности ВСУ наносить систематические удары по Крыму.

Первая серия взрывов на оккупированном полуострове прозвучала 9 августа. Это произошло на военном аэродроме "Саки". Тогда Россия могла лишиться авиатехники стоимостью от 650 до 850 миллионов долларов. На аэродроме стояли истребители Су-30, разведчики Су-24 и вертолеты.

16 августа взрывы прозвучали на складе боеприпасов под Джанкоем в поселке Майское. Спустя несколько часов взрывы были на авиабазе в поселке Гвардейское.