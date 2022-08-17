Источники в правительстве утверждают, что Украина стояла за атаками на объекты в Крыму, — СМИ

Журналисты ссылаются на правительственный отчет, в котором сказано, что взрывы на военных объектах оккупантов стали доказательством возможности ВСУ наносить систематические удары по Крыму.

Украина стояла за тремя атаками на российские военные объекты в Крыму, говорится в отчете украинского правительства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинского чиновника, который пожелал остаться неназванным, так как не уполномочен делиться информацией со СМИ.

В этом докладе взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа описываются как серьезная, но разовая потеря для российской военной инфраструктуры на оккупированном полуострове. Последующие атаки, которые произошли 16 августа на складе боеприпасов в Джанкойском районе и на аэродроме в Гвардейском, названы доказательством возможности Украины наносить систематические удары по Крыму.

Издание отмечает, что официально украинские чиновники пока не взяли на себя ответственность за атаки на военные объекты на полуострове, ограничиваясь лишь намеками.

После инцидента на аэродроме "Саки" президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам сказал, что война "началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением".

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые атаки на военные объекты россиян в глубоком тылу, в том числе и в Крыму.

Напомним, 9 августа на военном аэродроме "Саки" ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел из-за пожара.

В британской разведке констатировали, что результатом этой атаки стало значительное ослабление возможностей морской авиации Черноморского флота РФ, так как уничтожены или серьезно повреждены не менее восьми самолетов. Также в разведке предположили, что этот инцидент, вероятно, заставит российское командование пересмотреть свое представление о Крыме, как о надежном тыловом районе.

Утром 16 августа прогремели взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем в поселке Майское. Спустя несколько часов взрывы прогремели на российской авиабазе в крымском поселке Гвардейское.

The New York Times писала, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное подразделение ВСУ, действующее в тылу врага. В ВСУ заявили, что причиной взрывов на российских военных объектах стало нарушение правил пожарной безопасности.