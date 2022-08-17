"Наша стратегия — создать хаос": Подоляк рассказал, как проходит контрнаступление ВСУ

Советник главы ОП анонсировал новые атаки на военные объекты россиян в глубоком тылу, в том числе и в Крыму. Среди приоритетных целей он назвал Крымский мост.

В ближайшие два-три месяца могут быть новые атаки, подобные ударам по военным объектам россиян в Крыму. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью Guardian.

"Наша стратегия — уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры, — сказал Подоляк. — Это создает хаос в российских силах".

По его словам, действия ВСУ в корне отличаются от методов российской армии, которая завоевывает территории, прибегая к артиллерийской мощи и уничтожая города.

"Украинское контрнаступление выглядит совсем по-другому. Мы не используем тактику 60-х — 70-х годов прошлого века", — подчеркнул советник.

[ + – ] Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: Обозреватель

Он отметил, что для более эффективного контрнаступления украинскую армию необходимо обеспечить еще несколькими десятками современных РСЗО. С помощью ракет большой дальности, поставленных Западом, Украина могла бы ослабить оккупантов, которые стали бы ощущать нехватку боеприпасов.

Крымский мост — законная цель

Говоря о взрывах на аэродроме "Саки", Михаил Подоляк предположил, что их причиной могли быть действия партизан, но никак не случайно возникший пожар.

"Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца", — сказал Подоляк и дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост в качестве законной военной цели.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — подчеркнул он.

Напомним, 9 августа на военном аэродроме "Саки" ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел не в результате ракетного обстрела, а вследствие возникновения пожара.

Минобороны РФ утверждало, что в результате взрывов техника не пострадала. Однако СМИ, изучив спутниковые снимки, подчеркнули, что атака на аэродром привела к самым большим потерям военной авиации России за один день со времен Второй мировой войны.

Утром 16 августа прогремели взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем. Расследовательский проект "Схемы" опубликовал спутниковые снимки, на которых видны разрушения склада боеприпасов. The New York Times писала, что за взрывами в Джанкойском районе стоит элитное подразделение ВСУ, действующее в тылу врага.

Днем 16 августа несколько взрывов произошло на российской авиабазе в крымском поселке Гвардейское. Российские правоохранители проверяли версию атаки малыми беспилотниками.