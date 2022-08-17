Атаки авиабаз в Крыму: ВС РФ перемещает авиацию подальше от границ с Украиной, — ГУР МО

Всего было зафиксировано перемещение на запасные аэродромы 24 самолетов и 14 вертолетов ВКС России.

После последних взрывов на военных объектах ВС РФ в Крыму россияне в срочном порядке перемещают самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы, которые расположены на территории России. Об этом 17 августа в Facebook сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

По информации военного ведомства, российские военные частично перебрасывают авиационную технику с аэродромов передового базирования в Крыму на запасные аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Сообщается, что всего было замечено перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

В частности 11 августа на аэродром Гвардейское, что расположен в 13 км севернее Симферополя было переброшено:

5 самолетов Су-27/30из состава 38 истребительного авиационного полка (аэродром Бельбек, северо-западнее Севастополя);

5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (аэродром Морозовск, Ростовская область).

[ + – ] Аэродром Бельбек

[ + – ] Аэродром Морозовск

17 августа был зафиксирован перелет:

3 вертолетов КА-27 из состава 318 Отдельного смешанного авиационного полка (ОСмАП) (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОСмАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы, что расположены на территории РФ, отмечен перелет самолетов:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (аэродром Дземги, Хабаровский Край) 303 смешанной авиационной дивизии (СмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарск;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 СмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарск;

5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 СМАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

1 самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджике;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске;

[ + – ] Аэродром в Приморско-Ахтарском

[ + – ] Аэродром в Геленджике

[ + – ] Аэродром в Кущевской

Также в ГУР сообщили, что во время перелета МиГ-31 на борту самолета возник пожар. Предположительно загорелись силовая установка и навигационное оборудование.

Напомним, что после взрывов на военных объектах в Крыму по Керченскому мосту 16 августа в течение суток в сторону материковой России проехало свыше 38 тысяч автомобилей. По данным "Радио Свобода" это суточный рекорд трафика за два года.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам, которые находятся на оккупированных Россией территориях. Глава государства призвал украинцев не находится рядом с военными объектами и складами с боеприпасами Вооруженных сил РФ.