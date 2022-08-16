После взрывов в Крыму россияне начали массово покидать полуостров, — СМИ

По информации журналистов, за сутки с Крымского полуострова по Керченскому мосту на материковую Россию выехало практически 40 тысяч автомобилей с туристами и членами семей оккупантов.

За минувшие сутки по Керченскому мосту, который соединяет оккупированный Крым с материковой Россией, проехало 38,3 тысячи автомобилей. Это — суточный рекорд трафика, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой сразу на несколько источников.

По информации управления дорог "Тамань", предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года. Тогда по Керченскому мосту проехало 37 тысяч 374 транспортных средства за 24 часа.

Впрочем, ряд экспертов связывают новый транспортный рекорд с оттоком туристов-россиян, которые поспешили покинуть Крымский полуостров после серии взрывов на военных базах.

Так, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что после взрывов возле Джанкоя тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив.

А представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что на выезд из Крыма уже образовались огромные очереди.

Напомним, утром 16 августа в Джанкойском районе аннексированного Крыма прогремели взрывы. По неподтвержденным данным, взрыв имел место в районе поселка Майское.

По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжается на протяжении часа.

Ближе к обеду росСМИ сообщили о новой серии взрывов в Крыму. Над российской авиабазой в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму произошло несколько взрывов.Источники говорят, что правоохранители проверяют версию с атакой малым беспилотников на склад с боеприпасами на базе.