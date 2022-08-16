Після вибухів у Криму росіяни почали масово покидати півострів, — ЗМІ

За інформацією журналістів, за добу з Кримського півострова по Керченському мосту на материкову Росію виїхало практично 40 тисяч автомобілів із туристами та членами сімей окупантів.

За минулу добу по Керченському мосту, який з'єднує окупований Крим із материковою Росією, проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Це — добовий рекорд трафіку, повідомило "Радіо Свобода" з посиланням одразу на кілька джерел.

За інформацією управління доріг "Тамань", попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року. Тоді по Керченському мосту проїхало 37 тисяч 374 транспортні засоби за 24 години.

Утім, низка експертів пов'язують новий транспортний рекорд із відтоком туристів-росіян, які поспішили покидати Кримський півострів після серії вибухів на військових базах.

Так, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров стверджує, що після вибухів біля Джанкоя тисячі громадян Росії уже висуваються у бік мосту через Керченську протоку.

А представниця президента України в АРК Таміла Ташева повідомила, що на виїзд із Криму вже утворилися величезні черги.

Нагадаємо, вранці 16 серпня в Джанкойському районі анексованого Криму пролунали вибухи. За непідтвердженими даними, вибух стався у районі селища Майське.

За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація продовжується протягом години.

Ближче до обіду РосЗМІ повідомили про нову серію вибухів у Криму. Над російською авіабазою у селищі Гвардійське в окупованому Криму сталося кілька вибухів. Джерела кажуть, що правоохоронці перевіряють версію з атакою малих безпілотників на склад із боєприпасами на базі.