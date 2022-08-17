Атаки авіабаз у Криму: ЗС РФ переміщує авіацію подалі від кордонів з Україною, — ГУР МО

Усього було зафіксовано переміщення на запасні аеродроми 24 літаків і 14 вертольотів ВКС Росії.

Після останніх вибухів на військових об'єктах ЗС РФ у Криму росіяни терміново переміщують літаки та вертольоти вглиб півострова та на аеродроми, які розташовані на території Росії. Про це 17 серпня у Facebook повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

За інформацією військового відомства, російські військові частково перекидають авіаційну техніку з аеродромів передового базування у Криму на запасні аеродроми постійного базування на території РФ. Повідомляється, що всього було помічено переміщення не менше 24 літаків і 14 вертольотів.

Зокрема 11 серпня на аеродром Гвардійське, що розташований за 13 км на північ від Сімферополя, було перекинуто:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (аеродром Бельбек, на північний захід від Севастополя);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (аеродром Морозовськ, Ростовська область).

[ + – ] Аеродром Бельбек

[ + – ] Аеродром Морозовськ

17 серпня був зафіксований переліт:

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (ОЗмАП) (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП у Севастополь;

8 вертольотів у Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розташовані на території РФ, зафіксовано переліт літаків:

3 літаків Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (аеродром Дзьомгі, Хабаровський Край) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАП) 11 армії ВПС та ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаків Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАП 4 армії ВПС та ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗМАД 4 армії ВПС та ППО в Кримськ;

1 літака, ймовірно МіГ-31 у Геленджику;

2 літаків, ймовірно МіГ-31 у Кущевську;

[ + – ] Аеродром у Приморсько-Ахтарському

[ + – ] Аеродром у Геленджику

[ + – ] Аеродром у Кущевську

Також у ГУР повідомили, що під час перельоту МіГ-31 на борту літака виникла пожежа. Імовірно спалахнули силова установка та навігаційне обладнання.

Нагадаємо, що після вибухів на військових об'єктах у Криму по Керченському мосту 16 серпня протягом доби у бік материкової Росії проїхало понад 38 тисяч автомобілів. За даними "Радіо Свобода", це добовий рекорд трафіку за два роки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських громадян, які перебувають на окупованих Росією територіях. Глава держави закликав українців не перебувати поряд із військовими об'єктами та складами з боєприпасами Збройних сил РФ.