Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине — Эрдоган (видео)

Президент Турции отметил, что российско-украинская война должна закончиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине. Об этом он заявил на саммите "Крымской платформы", трансляция которой велась на YouTube.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что крымские татары – граждане Украины, и Крым должен развиваться в их интересах. Он подчеркнул, что "Крымская программа" чрезвычайно важна и что "крымские татары очень пострадали в своей истории и борются за то, чтобы жить в мире на своей родине".

Турецкий лидер отметил, что российско-украинская война должна закончиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

[ + – ] Эрдоган выступил на "Крымской платформе"

Напомним, что во время саммита "Крымская платформа" премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент Росси Владимир Путин планирует нападение на новые части Украины. По его словам, странам важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись государственные границы.

Ранее мы сообщали, что президент Украины в своем выступлении на "Крымской платформе" вспомнил о всех преступлениях россиян, которые они совершили по отношению к Крыму и крымским татарам.

Фокус также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.