Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні – Ердоган (відео)

Президент Туреччини зазначив, що російсько-українська війна має закінчитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Крим має бути повернутий Україні. Про це він заявив на саміті "Кримської платформи", трансляція якої велася на YouTube.

"Ми вважаємо захоплення Криму незаконним, неконституційним. Це наша принципова позиція з погляду морального та юридичного. Міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні. Це важливо для всього регіону та для світової системи безпеки", — сказав турецький лідер.

Ердоган додав, що кримські татари — громадяни України, і Крим має розвиватися у їхніх інтересах. Він підкреслив, що "Кримська програма" є надзвичайно важливою і що "кримські татари дуже постраждали у своїй історії і борються за те, щоб жити у світі на своїй батьківщині".

Турецький лідер зазначив, що російсько-українська війна має закінчитись справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

[ + – ] Ердоган виступив на "Кримській платформі"

Нагадаємо, що під час саміту "Кримська платформа" прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін планує напад на нові частини України. За його словами, країнам важливо об'єднатися та не дозволити, щоб силою зброї змінювалися державні кордони.

Раніше ми повідомляли, що президент України у своєму виступі на "Кримській платформі" згадав про всі злочини росіян, які вони скоїли стосовно Криму та кримських татар.

Фокус також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи та її підтримку Туреччиною серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не лише тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн у цьому питанні.