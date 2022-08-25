Переломний момент війни розпочався, – Буданов про вибухи в Криму

За словами голови ГУР Міноборони, росіяни починають розуміти, що війна торкається і їх, вона відбувається не "десь там у світі". ЗС РФ не здатні захистити окуповані території.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов заявив, що з переходом боїв на територію Криму розпочався переломний момент у війні. Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

За словами Буданова, у війні вже розпочався переломний момент. Росіяни почали розуміти, що війна торкається і їх, а не є десь там у світі. В ефірі національного марафону в голови ГУР запитали, чи стався перелом у серпні, про що він раніше заявляв. На це Буданов відповів, що до кінця серпня ще є час, а разом із цим він звернув увагу, що раніше вибухів у Криму не було.

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В РФ почали розуміти, що їхня армія не найсильніша, засоби ППО не настільки хороші й узагалі армія РФ не здатна захистити тимчасово окуповані території України.

"Розплата йде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна — це не десь там у якійсь частині світу, а в них. Тому переломний момент уже розпочався", — сказав Буданов.

Нагадаємо, 9 серпня в Новофедорівці пролунали вибухи на авіабазі ЗС РФ в окупованому Криму. РосЗМІ назвали причиною вибухів спалах палива під час навантаження.

За 2 тижні в Криму прозвучало 27 "хлопків". Вибухали аеродром, склади з боєприпасами й інші об'єкти.