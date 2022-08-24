Пів року великої війни. Головні перемоги України за 6 місяців опору вторгненню Росії

За 182 дні ведення повномасштабних бойових дій української армії є чим пишатися. Успішна оборона столиці, потоплення крейсера "Москва", початок демілітаризації об'єктів ЗС РФ у Криму, а також низка інших операцій, про які детальніше розповідає Фокус.

24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України. За цей час знищено тисячі одиниць ворожої техніки та десятки тисяч окупантів. Фокус зібрав головні перемоги української армії у війні з супротивником, що перевершує силою і засобами.

Битва за Київ

З початку вторгнення російські війська атакували північні регіони України з метою зайняти Київ. У недавньому матеріалі The Washington Post писали, що американська розвідка знала про плани Кремля ще восени. Агресор планував захопити українську столицю за два-три дні. У США не думали, що Київ упаде так швидко, але водночас очікували, що окупація таки станеться.

Завадили російським планам українські захисники, які запустили війська РФ углиб території, а потім почали різати їхні шляхи постачання, влаштовувати засідки та просто накривати вогнем ворога. ЗСУ продемонстрували здатність та волю до битв. Російські війська, побиті та виснажені, почали залишати Київщину та Чернігівщину 29 березня після заяви Міноборони РФ. Свої дії в РФ назвали "підвищенням взаємної довіри та створення умов для переговорів". За ширмою цієї заяви стояли дії ЗСУ, які з 23 березня взяли у кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель.

[ + – ] Розбита колона техніки ЗС РФ у Бучі

Вже після звільнення цих міст зрозуміли, що після себе ворог залишив понад тисячу вбитих мирних людей. Українське керівництво заявило, що кожному, хто скоїв воєнні злочини, доведеться відповідати за свої вчинки. Немає термінів дії таких злочинів. Україна створює аналог ізраїльського Моссаду для покарання російських воєнних злочинців, а різанину в Бучі та інших містах розслідують міжнародні експерти.

[ + – ] Убитих мирних жителів скидали до "братської могили" Фото: Нацполіція

Оборона північних регіонів України є яскравим прикладом асиметричної тактики ведення боїв. Бійці уникали прямих зіткнень з величезними колонами російських військ, розрізаючи їх у менші групи, та методично їх вибиваючи. Так Сили оборони України "перемололи" найбоєздатніші частини ЗС РФ — десант і спецназ. Це значно підвищило моральний дух у країні, а також показало західним партнерам, що ЗСУ вміють і битимуть ворога. Довіра до України поступово зростала, армія почала одержувати західні зразки озброєння.

Крейсер "Москва" вирушив на зустріч із "Нептуном"

[ + – ] Ракетний крейсер "Москва" коштував майже один мільярд доларів

Під час війни українська армія неодноразово дивувала експертів та партнерів несподіваними ударами. Так сталося і в разі знищення флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва". Перші повідомлення про ураження корабля почали з'являтися ввечері, 12 квітня, а наступного дня стало відомо, що судно підбили українські ракети "Нептун". Вони здатні вражати кораблі дистанції до 280 км. У російському Міноборони традиційно не стали визнавати удару ЗСУ. Подію на кораблі вони назвали пожежею, після якої почалася детонація боєкомплекту корабля.

Попри відсутність офіційного визнання саме ракетного удару по "Москві", у РФ розпочали кадрові чистки. За даними української розвідки, командира Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова заарештували за втрату корабля. Тільки 17 серпня ЗМІ почали повідомляти про нового командувача флоту, ним став віцеадмірал Віктор Соколов.

Ексглавар донецьких бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що дві українські ракети вразили "Москву" — одна влучила в ніс, а друга — в корму. В результаті почалося займання БК вежі 130-мм корабельної артилерійської установки АК-130. Після цього розпочалася детонація інших боєприпасів. Протягом 2-3 годин крейсер лягає на бік і тоне.

[ + – ] Судно мало багаторівневу систему ППО, яка не спрацювала Фото: Telegram

Знищення крейсера розв'язало руки української армії для виконання наступного завдання — визволення острова Зміїний.

"Жест доброї волі" — ЗСУ змусили росіян бігти з острова Зміїний

З початку травня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про удари ЗСУ по острову Зміїний за допомогою безпілотника Байрактар. Росія перекинула на острів засоби ППО "Панцир-С1", "Тор", реактивні установки залпового вогню "Град" та "Торнадо-Г". Забезпечували острів окупанти за допомогою кораблів, які також ставали цілями українських атак. У визволенні острова брали участь українські бійці ГУР, авіація, ударні БПЛА, ракети Harpoon, які отримала Україна від партнерів та САУ "Богдана" разом із HIMARS.

[ + – ] Пожежа на острові Зміїний після втечі ЗС РФ Фото: Оперативное командование "Юг"

Українські військові методично знищували російські об'єкти на острові, особливо активно операція тривала наприкінці червня. Удари завдавали практично щодня.

30 червня в Міноборони РФ заявили про "жест доброї волі". Війська окупанта залишили острів Зміїний. Після цього українські розвідники здійснили рейд на острів та встановили там українські прапори. Перемога у битві за острів Зміїний дозволила Україні частково відкрити порти, а також організувати зерновий коридор для експорту.

Розгром російських військ під час спроби форсувати Сіверський Донець

У травні війська РФ намагалися форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки. Цей момент увійшов в історію як одна з успішних операцій ЗСУ, і один з найбільших провалів ЗС РФ під час вторгнення. За даними аналітиків, армія РФ втратила до 100 одиниць техніки під час спроби форсувати річку. Понтонні переправи стали могилою для танків, бронемашин та особового складу. Видання The New York Times заявили, що форсування Сіверського Дінця стало одним із найсмертоносніших епізодів російсько-української війни. ЗС РФ втратили до 500 осіб особового складу. Великих втрат зазнали 74-та мотострілецька бригада і 41-а загальновійськова армія.

[ + – ] Спалена техніка ЗС РФ під час спроби форсувати Сіверський Донець Фото: Генштаб ВСУ

Вся річ у тому, що керівництво ЗСУ знало про наміри ЗС РФ і заздалегідь підготувалося до форсування річки. Інженери проаналізували потенційні місця, артилерія була готова для завдання ударів, а підрозділи стежили за потенційними ділянками річки. У потрібний час українські військові почали атакувати ворожі сили.

ЗСУ почали атакувати військові об'єкти ЗС РФ в окупованому Криму

Початок серпня ознаменувався тим, що в окупованому півострові почали вибухати військові бази російських військ. Перший такий вибух стався 9 серпня на авіабазі в Новофедорівці у Сакському районі Криму. ЗС РФ, за даними InformNapalm, втратили:

8 винищувачів Су-27

4 винищувачі Су-30СМ

5 бомбардувальників Су-24

6 вертольотів Мі-8

1 транспортний літак Іл-20

Загальна сума втрат становить приблизно 380 млн доларів.

[ + – ] Наслідки ударів по аеродрому в Саках Фото: Planet Labs Inc.

Наступні вибухи пролунали 16 серпня. У районі Джанкоя, що фактично є воротами до Криму, здетонували боєприпаси та техніка російських військ. У мережі публікували відео, що поряд із залізницею було багато різної техніки — РСЗВ, бронетехніка та артилерія. Через вибухи окупанти евакуювали близько 3 000 місцевих жителів, а росіяни почали масово залишати острів. Окупанти повідомили про рекордний потік машин через Кримський міст.

Досі невідомо, як ЗСУ атакували російські об'єкти. Експерти та ЗМІ озвучують різні варіанти того, як це сталося — удар ракетами ATACMS разом із протирадарними AGM-88 HARM, диверсія українських сил спецоперацій або навіть ракетний удар українським оперативно-тактичним комплексом "Грім". Однак тут важливим є не те, як це робили, а те, що в Криму знищуються військові об'єкти окупанта.

Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців півострова та всіх окупованих територій не наближатися до військових об'єктів.

Західна зброя — HIMARS, M270, артилерія та бронетехніка

Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, зараз в українській армії є зброя, яку на початку вторгнення неможливо було навіть купити. Спочатку Україні масово постачали протитанкову зброю та гранатомети, допомога обмежувалася легкою зброєю. Проте з кожною новою перемогою ЗСУ і дедалі грубішими злочинами ЗС РФ Україна почала отримувати сучасніше і потужніше озброєння. За протитанковими комплексами пішли ПЗРК та ЗРК малого радіусу дії. Потім стали надходити гаубиці М777, які в армії називають "три сокири", САУ "Цезар", PzH 2000, різноманітні броньовики та танки. Не кажучи про екіпірування для солдатів — бронежилети, автомати, гранати, шоломи, аптечки — все це отримують військові від союзників.

ЗСУ не отримують від західних партнерів лише сучасні танки та авіацію. Міністр оборони Резніков стверджує, що і цього він досягне, тим більше в США пропонують виділити 100 млн доларів на навчання українських льотчиків експлуатувати винищувачі на кшталт F-15/F-16. Вони мають ширші можливості, ніж будь-який український Су-27 або МіГ-29.

[ + – ] Pzh2000 [ + – ] Zuzana M2 [ + – ] САУ Krab [ + – ] САУ "Цезар"

Обсяги допомоги все ще не досягли свого піку, оскільки поставки за ленд-лізом очікуються до осені. Водночас можна констатувати, що українська армія залежить від постачання партнерів. Артилерію переводять на 155-мм калібр, поширеніший за радянські калібри.

Провал російського бліцкригу

Вже в перші тижні вторгнення стало ясно, що російським планам щодо швидкого захоплення України не судилося втілитись. Спершу вони загрузли на півночі України, потім спробували зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей, а зараз намагаються запобігти українському контрнаступу на півдні. У перші тижні великої війни російські військові потрапляли в полон разом із парадною формою. Також і техніка, яка потрапляє до рук ЗСУ, була з низки парадних — це означає, що у Кремлі не розраховували на опір та довгу війну.

[ + – ] Парадна форма в одного з солдатів РФ, який потрапив у полон Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

Українським військовим удалося зірвати основні плани російських військ. Іноді в Москві проскакують фрази про те, що вони "всерйоз ще нічого не починали" або що "спецоперація" йде за планом. Але дедалі більше стає зрозуміло, що загальний план з окупації всієї країни не втілити, війна перетворюється на затяжний формат. У РФ переводять економіку на військові рейки та проводять приховану мобілізацію. Санкції серйозно порушують ускладнюють виробничі процеси в російському ВПК, а якість мобілізованих часто набагато нижча, ніж у регулярній армії.

Продовження оборони Донбасу

У відеозверненні Путіна, в якому він оголосив про "спецоперацію", президент РФ називав причину вторгнення — звільнення та захист населення ОРДЛО. За шість місяців війни російським окупантам не вдалося виконати це завдання. Окупант практично захопив Луганську область, але ціною величезних втрат у техніці та живій силі. Спроба форсування Сіверського Дінця — один із яскравих прикладів самогубчих операцій ворога. Луганську область ЗС РФ практично захопили, бої йдуть на околицях регіону, але тепер на окупованих територіях почався опір. Регулярно з'являються повідомлення про підриви будівель з окупантами або замахи на колаборантів.

[ + – ] Битва за Донецьку область триває Фото: eurointegration.com.ua

Битва за Донецьку область триває, війська РФ не захопили жодного великого міста, окрім Маріуполя, яке перетворили на суцільну руїну. Наразі окупанти зосереджують зусилля на Бахмуті та Слов'янську, але суттєвого просування в них немає, попри заяви пропагандистів. Завдяки українській армії ворог не може виконати основного свого завдання у вторгненні. Слов'янськ і Бахмут — це фортеці, де ЗС РФ знову можуть застрягти на кровопролитні місяці. Завдяки HIMARS, ЗСУ суттєво уповільнили просування ворожих військ.

Зрив планів ЗС РФ щодо висадки десанту в Одесі

Одна з перемог України, яка не так активно висвітлювалася у ЗМІ, — це зрив планів ЗС РФ щодо висадки десанту в Одесі. Завдяки одержанню протикорабельних ракет Harpoon та наявності українського "Нептуна", російські десантні кораблі пішли від берегів Одеси. Зберігається загроза ракетного обстрілу через наявність у морі кораблів з "Калібрами", але загалом українські військові змогли організувати оборону узбережжя. Це при тому, що російські війська контролювали острів Зміїний, у морі було 6-7 великих десантних кораблів і був у строю крейсер "Москва". Командуванню вдалося захистити і найважливіші для економіки порти в Чорному морі. За рахунок цього Україна залишається морською державою з флотом та ракетами.

[ + – ] ВДК "Мінськ" Фото: Мiнобороны РФ

Методичне знищення новітньої російської зброї

Вторгнення РФ в Україну показало, що насправді хвалена російська техніка горить, ламається та знищується. Українські захисники зі звичайного гранатомета Carl Gustaf знищили новітню модифікацію російського танка Т-90М "Прорив", десятки Т-72Б3. У війні російське командування використовує практично всі види зброї та техніки, на полі бою не застосовувалася ядерна зброя, винищувачі Су-57 через їхню вкрай малу кількість, "Армати" та інше озброєння.

Як російські війська випробовують новітню зброю в Україні, так і бійці ЗСУ випробовують проти неї новітні зразки західної зброї. Під приціл потрапляли гелікоптери, літаки, броньовики, БМД, БМП та вся інша бронетехніка з артилерією та засобами ППО.

[ + – ] ЗСУ мають на озброєння протикорабельні ракети "Гарпун" наземного базування

Окрім наземної техніки, ЗСУ знищують і кораблі Чорноморського флоту, у Генштабі не приховують, що всі кораблі флоту є ціллю України. З ПТРК та безпілотників знищувалися швидкісні ракетні катери "Раптор", новітнє рятувальне судно та багато інших. За даними Генштабу, російська армія втратила тисячі одиниць техніки. Згідно з проєктом Oryx, який відслідковує втрати за фото та відео, ЗС РФ втратили 5 221 одиниці техніки, з яких 961 — це танки. Водночас автори блогу самі кажуть, що це не показує всіх втрат, тому що не все потрапляє на відео чи фото.