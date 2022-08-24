Полгода большой войны. Главные победы Украины за 6 месяцев сопротивления вторжению России

За 182 дня ведения полномасштабных боевых действий украинской армии есть чем гордиться. Успешная оборона столицы, потопление крейсера "Москва", начало демилитаризации объектов ВС РФ в Крыму, а также ряд других операций, о которых подробнее рассказывает Фокус.

24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину. За это время было уничтожено тысячи единиц вражеской техники и десятки тысяч оккупантов. Фокус собрал главные победы украинской армии в войне с превосходящим по силам и средствам противником.

Битва за Киев

С самого начала вторжения российские войска атаковали северные регионы Украины с целью занять Киев. В недавнем материале The Washington Post писали, что американская разведка знала о планах Кремля еще осенью. Агрессор планировал захватить украинскую столицу за два-три дня. В США не думали, что Киев падет так быстро, но при этом ожидали, что оккупация таки произойдет.

Помешали российским планам украинские защитники, которые запустили войска РФ вглубь территории, а затем начали резать его пути снабжения, устраивать засады и просто накрывать огнем врага. ВСУ продемонстрировали способность и волю к битвам. Российские войска, побитые и изможденные, начали покидать Киевщину и Черниговщину 29 марта после заявления Минобороны РФ. Свои действия в РФ назвали "повышением взаимного доверия и создание условий для переговоров". За ширмой этого заявления стояли действия ВСУ, которые с 23 марта взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель.

[ + – ] Разбитая колонна техники ВС РФ в Буче

Уже после освобождения этих городов стало ясно, что за собой враг оставил более тысячи убитых мирных людей. Украинское руководство заявило, что каждому, кто совершал военные преступления, придется отвечать за свои поступки. Нет сроков действия у подобных преступлений. Украина создает аналог израильского Моссада для наказания российских военных преступников, а резню в Буче и других городах расследуют международные эксперты.

[ + – ] Убитых мирных жителей сбрасывали в "братскую могилу" Фото: Нацполиция

Оборона северных регионов Украины является ярким примером асимметричной тактикой ведения боев. Бойцы избегали прямых столкновений с огромными колоннами российских войск, разрезая их на меньшие группы, а затем методично их выбивали. Таким образом Силы обороны Украины "перемололи" самые боеспособные части ВС РФ — десант и спецназ. Это значительно повысило моральный дух в стране, а также показало западным партнерам, что ВСУ умеют и будут бить врага. Доверие к Украине постепенно возрастало, армия начала получать западные образцы вооружения.

Крейсер "Москва" отправился на встречу с "Нептуном"

[ + – ] Ракетный крейсер "Москва" стоил практически один миллиард долларов

В ходе войны украинская армия не раз удивляла экспертов и партнеров неожиданными ударами. Так произошло и в случае уничтожения флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва". Первые сообщения о поражении корабля начали появляться вечером 12 апреля, а на следующий день стало известно, что подбили судно украинские ракеты "Нептун". Они способны поражать корабли на дистанции до 280 км. В российском Минобороны традиционно не стали признавать удар ВСУ. Происшествие на корабле они назвали пожаром, за которым последовала детонация боекомплекта корабля.

Несмотря на отсутствие официального признания именно ракетного удара по "Москве", в РФ начали кадровые чистки. По данным украинской разведки, командира Черноморского флота адмирала Игоря Осипова арестовали за потерю корабля. Только 17 августа СМИ начали сообщать о новом командующим флотом, им стал вице-адмирал Виктор Соколов.

Экс-главарь донецких боевиков Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что две украинские ракеты поразили "Москву" — одна попала в нос, а другая в корму. В результате началось возгорание БК башни 130-мм корабельной артиллерийской установки АК-130. После этого началась детонация других боеприпасов. В течение 2-3 часов крейсер ложится на бок и тонет.

[ + – ] Судно обладало многоуровневой системой ПВО, которое не сработало Фото: Telegram

Уничтожение крейсера развязало руки украинской армии для выполнения следующей задачи — освобождение острова Змеиный.

"Жест доброй воли" — ВСУ заставили россиян бежать с острова Змеиный

С начала мая в СМИ начали появляться сообщения об ударах ВСУ по острову Змеиный при помощи беспилотника Байрактар. Россия перебросила на остров средства ПВО "Панцирь-С1", "Тор", реактивные установки залпового огня "Град" и "Торнадо-Г". Снабжали остров оккупанты при помощи кораблей, которые также становились целями украинских атак. В освобождении острова принимали участие украинские бойцы ГУР, авиация, ударные БПЛА, ракеты Harpoon, которые получила Украина от партнеров и САУ "Богдана" вместе с HIMARS.

[ + – ] Пожар на острове Змеиный после побега ВС РФ Фото: Оперативное командование "Юг"

Украинские военные методично уничтожали российские объекты на острове, особо активно операция длилась в конце июня. Удары наносились практически каждый день.

30 июня в Минобороны РФ заявили о "жесте доброй воли". Войска оккупанта покинули остров Змеиный. После этого украинские разведчики совершили рейд на остров и установили там украинские флаги. Победа в битве за остров Змеиный позволила Украине частично открыть порты, а также организовать зерновой коридор для экспорта.

Разгром российских войск при попытке форсировать Северский Донец

В мае войска РФ пытались форсировать Северский Донец в районе Белогоровки. Этот момент вошел в историю, как одна из успешных операций ВСУ, и один из крупнейших провалов ВС РФ в ходе вторжения. По данным аналитиков, армия РФ потеряла до 100 единиц техники при попытки форсировать реку. Понтонные переправы стали могилой для танков, бронемашин и личного состава. Издание The New York Times заявили, что форсирование Северского Донца стал одним из самых смертоносных эпизодов российско-украинской войны. ВС РФ потеряли до 500 человек личного состава. Большие потери понесли 74-я мотострелковая бригада и 41-я общевойсковая армия.

[ + – ] Соженная техника ВС РФ при попытки форсировать Северский Донец Фото: Генштаб ВСУ

Все дело в том, что руководство ВСУ знало о намерениях ВС РФ и заранее подготовилось к форсированию реки. Инженеры проанализировали потенциальные места форсирования, артиллерия была готова для нанесения ударов, а подразделения следили за потенциальными участками реки. В нужное время украинские военные начали атаковать вражеские силы.

ВСУ начали атаковать военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму

Начало августа ознаменовалось тем, что в оккупированном полуострове стали взрываться военные базы российских войск. Первый такой взрыв произошел 9 августа на авиабазе в Новофедоровке в Сакском районе Крыма. ВС РФ, по данным InformNapalm, потеряли:

8 истребителей Су-27

4 истребителя Су-30СМ

5 бомбардировщиков Су-24

6 вертолетов Ми-8

1 транспортный самолет Ил-20

Общая сумма потерь составляет примерно 380 млн долларов.

[ + – ] Последствия ударов по аэродрому в Саках Фото: Planet Labs Inc.

Следующие взрывы прозвучали 16 августа. В районе Джанкоя, что фактически является воротами в Крым, сдетонировали боеприпасы и техника российских войск. В сети публиковали видео, что рядом с железной дорогой было много различной техники — РСЗО, бронетехника и артиллерия. Из-за взрывов оккупанты эвакуировали около 3000 местных жителей, а россияне начали массово покидать полуостров. Оккупанты сообщили о рекордном потоке машин через Крымский мост.

До сих пор неизвестно, каким образом ВСУ атаковали российские объекты. Эксперты и СМИ озвучивают разные варианты того как это произошло — удар ракетами ATACMS вместе с противорадарными AGM-88 HARM, диверсия украинских сил спецопераций или даже ракетный удар украинским оперативно-тактическим комплексом "Гром". Однако тут важно не то, как это делали, а то, что в Крыму уничтожаются военные объекты оккупанта.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей полуострова и всех оккупированных территорий не приближаться к военным объектам.

Западное оружие — HIMARS, M270, артиллерия и бронетехника

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, сейчас в украинской армии есть оружие, которое в начале вторжения невозможно было даже купить. Изначально Украине массово поставляли противотанковое оружие и гранатометы, помощь ограничивалась легким оружием. Однако с каждой новой победой ВСУ и все более грубыми преступлениями ВС РФ, Украина начала получать более современное и мощное вооружение. За противотанковыми комплексами последовали ПЗРК и ЗРК малого радиуса действия. Затем стали поступать гаубицы М777, которые в армии называют "три топора", САУ "Цезарь", PzH 2000, разнообразные броневики и танки. Не говоря об экипировке для солдат — бронежилеты, автоматы, гранаты, шлемы, аптечки — все это получают военные от союзников.

ВСУ не получают от западных партнеров только современные танки и авиацию. Министр обороны Резников утверждает, что и этого он добьется, тем более в США предлагают выделить 100 млн долларов на обучение украинских летчиков эксплуатировать истребители по типу F-15/F-16. Они обладают более широкими возможностями, чем любой украинский Су-27 или МиГ-29.

[ + – ] Pzh2000 [ + – ] Zuzana M2 [ + – ] САУ Krab [ + – ] САУ "Цезарь"

Объемы помощи все еще не достигли своего пика, так как поставки по ленд-лизу ожидаются к осени. Вместе с тем можно констатировать, что украинская армия зависит от поставок партнеров. Артиллерию переводят на 155-мм калибр, который более распространен, чем советские калибры.

Провал российского блицкрига

Уже в первые недели вторжения стало ясно, что российским планам по быстрому захвату Украину не суждено воплотиться. Сперва они увязли на севере Украины, затем попытались сосредоточиться на захвате Донецкой и Луганской областей, а сейчас пытаются предотвратить украинское контрнаступление на юге. В первые недели большой войны российские военные попадали в плен вместе с парадной формой. Также и техника, которая попадает в руки ВСУ, была из ряда парадных — это означает, что в Кремле не рассчитывали на сопротивление и долгую войну.

[ + – ] Парадная форма у одного из солдат РФ, который попал в плен Фото: Силы спецопераций ВСУ

Украинским военным удалось сорвать основные планы российских войск. Иногда в Москве проскакивают фразы о том, что они "всерьез еще ничего не начинали" или что "спецоперация" идет по плану. Но все больше становится ясно, что общий план по оккупации всей страны уже не воплотить, война переходит в затяжной формат. В РФ переводят экономику на военные рельсы и проводят скрытую мобилизацию. Санкции серьезно нарушают и усложняют производственные процессы в российском ВПК, а качество мобилизованных часто гораздо ниже, чем солдат в регулярной армии.

Продолжение обороны Донбасса

В видеообращении Путина, в котором он объявил о "спецоперации", президент РФ называл причину вторжения — освобождение и защиту населения ОРДЛО. За шесть месяцев войны российским оккупантам не удалось выполнить эту задачу. Оккупант практически захватил Луганскую область, но ценой огромных потерь в технике и живой силы. Попытка форсирования Северского Донца — один из ярких примеров самоубийственных операций врага. Луганскую область ВС РФ практически захватили, бои идут на окраинах региона, но теперь на оккупированных территориях началось сопротивление. Регулярно появляются сообщения о подрывах зданий с оккупантами или покушениях на коллаборантов.

[ + – ] Битва за Донецкую область продолжается Фото: eurointegration.com.ua

Битва за Донецкую область продолжается, войска РФ не захватили ни одного крупного города, кроме Мариуполя, который превратили в сплошную руину. Сейчас оккупанты сосредотачивают усилия на Бахмуте и Славянске, но существенного продвижения у них нет несмотря на заявления пропагандистов. Благодаря украинской армии, враг не может выполнить основного своего задания во вторжении. Славянск и Бахмут — это крепости, в которой ВС РФ снова могут застрять на кровопролитные месяцы. Благодаря HIMARS, ВСУ существенно замедлили продвижение вражеских войск.

Срыв планов ВС РФ по высадке десанта в Одессе

Один из побед Украины, которая не так активно освещалась в СМИ — это срыв планов ВС РФ по высадке десанта в Одессе. Благодаря получению противокорабельных ракет Harpoon и наличию украинского "Нептуна", российские десантные корабли ушли от берегов Одессы. Сохраняется угроза ракетных обстрелов из-за наличия в море кораблей с "Калибрами", но в целом украинские военные смогли организовать оборону побережья. Это при том, что российские войска контролировали остров Змеиный, в море было 6-7 больших десантных кораблей и был в строю крейсер "Москва". Командованию удалось защитить и важнейшие для экономики порты в Черном море. За счет этого Украина остается морской державой с флотом и ракетами.

[ + – ] БДК "Минск" Фото: Минобороны РФ

Методичное уничтожение новейшего российского оружия

Вторжение РФ в Украину показало, что на самом деле хваленая российская техника горит, ломается и уничтожается. Украинские защитники из обычного гранатомета Carl Gustaf уничтожили новейшую модификацию российского танка Т-90М "Прорыв", десятки Т-72Б3. В войне российское командование использует практически все виды оружия и техники, на поле боя не применялось ядерное оружие, истребители Су-57 из-за их крайне малого количества, "Арматы" и другого вооружения.

Как российские войска испытывают новое оружие в Украине, так и бойцы ВСУ испытывают против него новейшие образцы западного оружия. Под прицел попадали вертолеты, самолеты, броневики, БМД, БМП и вся другая бронетехника с артиллерией и средствами ПВО.

[ + – ] ВСУ имеют на вооружение противокорабельных ракеты "Гарпун" наземного базирования

Кроме наземной техники, ВСУ уничтожают и корабли Черноморского флота, в Генштабе не скрывают, что все корабли флота являются целью для Украины. Из ПТРК и беспилотников уничтожались скоростные ракетные катера "Раптор", новейшее спасательное судно и многие другие. По данным Генштаба, российская армия потеряла тысячи единиц техники. За данними проекта Oryx, который отслеживает потери по фото и видео, ВС РФ потеряли 5221 единиц техники, из которых 961 — это танки. При этом авторы блога сами говорят, что это не отражает всех потерь, так как не все попадает на видео или фото.