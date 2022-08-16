Дорога к войне: как США пытались убедить Зеленского и союзников о неизбежном вторжении РФ

Первый подробный анализ разведки о планах Кремля вторгнуться в Украину был еще в октябре 2021 года. С тех пор администрация Байдена провела огромную работу по убеждению Зеленского и союзников в неизбежности нападения. Запад не верил Штатам из-за политики последних лет, а украинское правительство заботилось об экономике. В то время как Путин видел окно возможностей.

Издание The Washington Post выпустило большой материал о том, как США готовилось к вторжению РФ в Украину, что они делали для убеждения союзников и Зеленского о неизбежности войны, и как Москва обвиняла во всем Запад. Фокус подготовил выжимку самого главного из статьи.

Разведка сообщила об угрозе вторжения осенью

В октябре топ-чиновники США вместе с президентом Джо Баденом собрались, чтобы проанализировать намерения РФ. Штаты получили спутниковые изображения, разведданные, перехваченные разговоры и ряд другой информации. Все данные говорили о том, что РФ готовит гораздо более масштабную операцию, чем аннексия Крыма в 2014 году. Планы Путина предусматривали захват большей части Украины. Они ставили под угрозу весь восточный фланг НАТО и всю архитектуру безопасности послевоенной Европы.

Реакция Байдена была полной решимости — США либо должны были сдерживать Путина либо противостоять ему. Однако единства в НАТО не было из-за политики Вашингтона в последние годы в Афганистане, Ираке, президенства Трампа. Подробный отчет с разведкой должен был вернуть доверие Альянса к США.

Несколько выводов из отчета разведки, который был предоставлен в октябре 2021:

ВС РФ будут атаковать с севера по обе стороны Киева от Чернигова и на юг из Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения

Киев должен был пасть в течении двух-трех дней

вторжение будет зимой, чтобы по твердой земле легко прошли танки

Зеленского должен был устранить спецназ

ВС РФ планировали захватить Днепр с востока

крымская группировка должна была захватить все юго-восточное побережье

захватить Украину планировалось за 2-3 недели

планировалось оставить несколько западных регионов Украины с "непоправимыми неонацистами-русофобами"

Действия РФ были нерациональны

Один из собеседников издания заявил, что действия РФ не похожи на рациональные. В Украине проживало почти 45 млн человек, площадь планируемой оккупации превышала 232 000 квадратные мили. Население страны глубоко антироссийские.

"Байден давил на своих советников. Они действительно думали, что на этот раз Путин, скорее всего, нанесет удар? Да, они подтвердили, это реально", — пишут авторы.

Путин как бывший разведчик увидел окно возможностей

Путину скоро исполнится 69 лет, поэтому он понимает, что у него мало времени, чтобы закрепить свое наследие как одного из великих лидеров РФ. Сошлись сразу несколько важных моментов:

США была унижена выводом войск из Афганистана после многолетней войны США и Европа все еще боролась с пандемией коронавируса Канцлер Германии Ангела Меркель, де-факто лидер Европы, покидала свой пост Президент Франции Макрон столкнулся с избирательной гонкой Великобритания боролась экономическими последствиями Брексита Большая часть Европы зависит от российской нефти и газа РФ накопила сотни миллиардов резервов, чтобы выстоять от неизбежных санкций

Украина вступит в драку, но Киев будет захвачен

Советники Байдена были уверены, что Украина вступит в драку. Соединенные Штаты, Великобритания и другие члены НАТО потратили годы на подготовку и оснащение украинских военных, что было более профессиональным и лучше организованным, чем до нападения России на Крым и Донбасс семью годами ранее.

Серьезную озабоченность вызывал президент Зеленский — экс-комик, который вступил в должность на фоне огромной волны поддержки народа. Он потерял свою поддержку отчасти из-за провала в попытке заключить мир с РФ. Зеленский казался легкой добычей для безжалостного Путина.

Математика была не в пользу Украины. У России было больше войск, танков, артиллерии, истребителей и управляемых ракет. В предыдущих конфликтах она продемонстрировала свою готовность подчинить своих слабых противников, не обращая внимания на гибель гражданских лиц.

Американцы ожидали, что Киев не падет так быстро, как того ожидали русские, но он будет захвачен.

"Ребята, начинайте рыть траншеи"

Пока Штаты пытались вести переговоры с РФ, параллельно шли переговоры с НАТО и Украиной. На встрече Блинкена и Зеленского в Шотландии украинскому президенту была изложена вся картина российского шторма, который надвигался на Украину.

Блинкен сказал, что это был трудный разговор. Зеленский пообещал проинформировать свою команду об информации, но Украина уже наблюдала российское "бряцания оружием" раньше. Блинкен заявил, что Зеленский явно беспокоился об экономическом крахе, если страна запаникует.

[ + – ] Западные союзники не доверяли разведданным США, утверждает Хейнс

Презентация Блинкена и скептицизм Зеленского заложили шаблон, который будет повторяться как в частном порядке, так и публично в течение следующих нескольких месяцев. Украинцы не могли позволить себе отказаться от американской разведки. Но с их точки зрения информация была спекулятивной.

"Нам пришлось найти баланс между реалистичной оценкой рисков и подготовкой страны к худшему… и поддержанием экономической и финансовой работы страны", — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В НАТО были скептически настроены

В середине ноября Байден поделился разведданными с ближайшими союзниками — Великобританией, Францией и Германией. Затем была встреча с НАТО.

"Несколько членов подняли вопросы и скептически отнеслись к идее о том, что президент Путин серьезно готовится к возможности крупномасштабного вторжения", — напомнила Аврил Хейнс, директор национальной разведки США.

Французские и немецкие чиновники не могли понять, почему Путин попытается вторгнуться и оккупировать большую страну только с 80 000-90 000 солдат, которые, как полагают, были сосредоточены на границе. Другие же утверждали, что Кремль проводить учения, как официально и заявляли в Москве.

[ + – ] Министр обороны РФ и Британии

Только британцы и страны Балтии были "полностью на борту" и верили в вероятное вторжение. Но Париж и Берлин вспомнили решительными заявлениями США о разведке Ирака. Тень этого глубоко ошибочного анализа висела над всеми дискуссиями до вторжения.

Хотя американцы и их британские партнеры действительно поделились значительным количеством информации, они скрывали необработанные перехваты или характер человеческих источников, которые были необходимы для определения планов Путина. Это особенно расстроило французских и немецких чиновников.

Макрон и Меркель имели дело с Путиным в течение многих лет, и им было трудно поверить, что он настолько иррационателен, чтобы начать катастрофическую войну. Через несколько недель после встречи Байдена в Женеве они пытались организовать саммит между ЕС и Россией, но были сбиты скептически настроенными членами блока, которые рассматривали в этом опасную уступку агрессивной позиции России.

Запад хотел показать РФ альтернативный путь

В течении зимы западные страны неоднократно проводили встречу с Путиным или представителями РФ. Они пытались показать Кремлю, что есть альтернативный путь. Предлагались переговоры, контроль размещения вооружения у границ РФ, Байден заявлял, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО.

В ответ Москва говорила, что НАТО нарушило свое обязательство не расширяться на восток. НАТО должно было прекратить свои планы расширения и прекратить любую деятельность в странах, которые присоединились к альянсу после 1997 года, включая Польшу, Румынию, Болгарию и страны Балтии.

"Все западные союзники хотели сообщить, что существует альтернативный путь, включающий диалог и уважение к России как великой державе. Становилось все более очевидным, что РФ не заинтересована в переговорах", — заявил один из участников переговоров.

Запад до последнего пытался найти возможность для переговоров параллельно убеждая Украину в непоколебимой поддержке и помощи. Несмотря на это в ночь с 23 на 24 февраля Белый дом получил срочную развединформацию. Российские войска начали вторжение — ракеты полетели в сторону Украину, а армия перешла в движение.

[ + – ] Владимир Зеленский не собирался покидать Украину. Украина будет сражаться.

"Предоставьте нам всю информацию, которую вы можете. Мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем держаться, но нам нужна ваша помощь", — сказал Зеленский в первый день вторжения во время разговора с американским президентом.