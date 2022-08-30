Україна евакуюватиме жителів Криму під час активної фази його звільнення, — Подоляк

Радник голови ОП наголосив, що для України життя власних громадян є пріоритетним, проте евакуація з півострова буде добровільною.

Україна розробляє план евакуації мешканців окупованого Криму, які хочуть залишити острів під час активної фази його звільнення. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Політик закликав кримчан триматися якнайдалі від військових об'єктів і підготувати укриття.

"Зрозуміло, що для України життя громадян — безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути острів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об'єктів і перевірити укриття", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 25 серпня глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Криму, заявив, що переломний момент війни вже розпочався. За його словами, росіяни починають розуміти, що війна торкається і їх, вона відбувається не "десь там у світі". ЗС РФ не здатні захистити окуповані території.

23 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розпочата Росією війна вже переходить на територію Криму. Він додав, що Франція підтримуватиме боротьбу України, бо це справедлива боротьба за суверенітет і територію.

Зі свого боку Володимир Зеленський вважає, що повернення окупованого півострова під контроль України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі. За його словами, із захоплення українського Криму та репресій проти кримських татар розпочалася деградація Російської Федерації.