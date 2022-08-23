Почата Росією війна вже переходить на територію Криму, — Макрон

За словами президента Франції, Росія порушила свої зобов'язання, підписані 30 років тому. А окупація Криму призвела до погіршення становища прав людини на півострові.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку на саміті Кримської платформи, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 8 років тому Росія незаконно анексувала Севастополь і Крим, порушивши фундаментальні норми міжнародного права. Трансляція доступна на YouTube.

"В останні дні ми спостерігали, що війна торкнулася і Криму, як і всієї території України. Хотів би висловити співчуття всім жертвам цієї агресії", — заявив Макрон.

"Франція захищає правила, що регулюють міжнародні відносини, і гарантує міжнародну безпеку, тому Франція завжди підтримувала суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України і продовжуватиме це робити", — зазначив Макрон.

За словами глави французької держави, окупація Криму призвела до погіршення становища прав людини на півострові.

Франція підтримуватиме боротьбу України, бо це справедлива боротьба за суверенітет і територію.

"Росія зробила свій вибір усупереч зобов'язанням, підписаним 30 років тому. Це стосується нашої свободи <…> Зараз вирішується доля України, але це також і боротьба за норми міжнародного права та мир у всьому світі", — заявив Макрон, закликавши Росію вивести війська з окупованої території України.

Він також зазначив, що використовуватимуться всі форми дипломатії для захисту України.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2". В умовах повномасштабної війни не можна вести бізнес з агресором.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина анонсувала постачання Україні ракет IRIS-T на найближчі тижні. Спочатку поява цих ППО очікувалося до кінця осені.