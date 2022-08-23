Начатая Россией война уже переходит на территорию Крыма, — Макрон

По словам президента Франции, Россия нарушила свои обязательствам, подписанные 30 лет назад. А оккупация Крыма привела к ухудшению положения с правами человека на полуострове.

Выступая по видеосвязи на саммите Крымской платформы, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 8 лет назад Россия незаконно аннексировала Севастополь и Крым, нарушив фундаментальные нормы международного права. Трансляция доступна в YouTube.

"В последние дни мы наблюдали, что война затронула и Крым, как и всю территорию Украины. Хотел бы выразить сочувствие всем жертвам этой агрессии", — заявил Макрон.

"Франция защищает правила, регулирующие международные отношения, и гарантирует международную безопасность, поэтому Франция всегда поддерживала суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и будет продолжать это делать", — отметил Макрон.

По словам главы французского государства, оккупация Крыма привела к ухудшению положения с правами человека на полуострове.

Франция будет поддерживать борьбу Украины, потому что это справедливая борьба за суверенитет и территорию.

"Россия сделала свой выбор вопреки обязательствам, подписанным 30 лет назад. Это касается нашей свободы <…> Сейчас решается судьба Украины, но это также и борьба за нормы международного права и мир во всем мире", — заявил Макрон, призвав Россию вывести войска с оккупированной территории Украины.

Он также отметил, что будут использоваться все формы дипломатии для защиты Украины.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток – 2". В условиях полномасштабной войны нельзя вести бизнес с агрессором.

Ранее Фокус сообщал, что Германия анонсировала поставки Украине ракет IRIS-T на ближайшие недели. Изначально появление этих ПВО ожидалось к концу осени.