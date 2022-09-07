Центр тяжести для ВС РФ: Залужный признал удары ВСУ по Крыму и рассказал, что ждет полуостров

В своей статье главнокомандующий ВСУ прогнозирует деоккупацию полуострова в 2023 году. Но для этого украинским военным понадобится больше нового вооружения и дополнительные запасы ракет.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам в оккупированном Крыму и продолжают работать над подготовкой операции по деоккупации полуострова. Об этом идет речь в совместной статье главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В статье особое внимание читателей обратили на успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки". — говорится в первоисточнике.

Деоккупация Крыма: что ожидает Россию

Залужный и Забродский также выразили свое виденье последствий потери Россией контроля над Крымским полуостровом.

По их словам, этот стратегический успех будет иметь положительное информационное и политическое значение для Ураины.

Отдельные аналитики даже склоняются к мнению, что именно контроль над территорией полуострова Крым является центром тяготения для российских сил в этой войне.

Кроме того, в случае успешного завершения военной операции по возобновлению контроля Украины над Крымом Россия потеряет базу для Черноморского флота и аэродромную сеть. Противник понесет также убытки в материальных ресурсах, живой силе и технике.

Главнокомандующий ВСУ также уточнил, что такую военную операцию (или серию военных операций) можно будет провести в 2023 году. Но такое планирование должно предусматривать прежде всего наличие необходимого комплекта войск.

Что нужно Украине для возвращения Крыма

Для начала успешного проведения наступательной кампании необходимо создать одну или несколько оперативно-стратегических группировок, численностью от 10 до 12 общевойсковых бригад. А для этого, учитывая нынешние реалии, нужно заменить основные образцы вооружения уже существующих бригад на современные, которые предоставляются партнерами Украины.

Также украинским военным понадобятся дополнительно ракеты и боеприпасы, артиллерийские системы, ракетные комплексы, средства РЭБ.

Залужный также заострил внимание на том, что у украинских вооруженных сил не возникнет проблем с личным составом, но на определенном этапе подготовки операции могут быть сложности с боеприпасами.

Напомним, Представительство президента Украины в АР Крым подготовило для крымчан правила поведения на время деоккупации полуострова. Мирным жителям советуют выехать из своих домов, которые находятся вблизи военных баз россиян и подготовить украинские документы.

Кроме того, украинская разведка попросила крымчан "сдавать" места дислокации россиян. Жителей оккупированного полуострова попросила также сообщать в соответсвующее органы всю информацию о коллаборантах.