Центр тяжіння для ЗС РФ: Залужний визнав удари ЗСУ по Криму і розповів, що чекає на півострів

У своїй статті головнокомандувач ЗСУ прогнозує деокупацію півострова у 2023 році. Але для цього українським військовим знадобиться більше нового озброєння і додаткові запаси ракет.

Збройні сили України завдали ударів по аеродромах в окупованому Криму та продовжують працювати над підготовкою операції з деокупації півострова. Про це йдеться у спільній статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У статті особливу увагу читачів звернули на успішні зусилля ЗС України щодо фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим.

"Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все — по аеродрому Саки", — йдеться у першоджерелі.

Деокупація Криму: що чекає на Росію

Залужний і Забродський також висловили своє бачення наслідків втрати Росією контролю над Кримським півостровом.

За їхніми словами, цей стратегічний успіх матиме позитивне інформаційне та політичне значення для України.

Окремі аналітики навіть схиляються до думки, що саме контроль за територією півострова Крим є центром тяжіння для російських сил у цій війні.

Крім того, у разі успішного завершення військової операції з відновлення контролю України над Кримом Росія втратить базу для Чорноморського флоту й аеродромну мережу. Противник зазнає також збитків у матеріальних ресурсах, живій силі та техніці.

Головнокомандувач ЗСУ також уточнив, що таку військову операцію (або серію військових операцій) можна буде провести в 2023 році. Але таке планування має передбачати насамперед наявність необхідного комплекту військ.

Що потрібно Україні для повернення Криму

Для початку успішного проведення наступальної кампанії необхідно створити одну або кілька оперативно-стратегічних угруповань, чисельністю від 10 до 12 загальновійськових бригад. А для цього, враховуючи нинішні реалії, потрібно замінити основні зразки озброєння уже наявних бригад на сучасні, які надаються партнерами України.

Також українським військовим знадобляться додатково ракети та боєприпаси, артилерійські системи, ракетні комплекси, засоби РЕБ.

Залужний також загострив увагу на тому, що українські збройні сили не мають проблем з особовим складом, але на певному етапі підготовки операції можуть бути складнощі з боєприпасами.

Нагадаємо, Представництво президента України в АР Крим підготувало для кримчан правила поведінки на час деокупації півострова. Мирним жителям радять виїхати зі своїх будинків, що знаходяться поблизу військових баз росіян і підготувати українські документи.

Крім того, українська розвідка попросила кримчан "здавати" місця дислокації росіян. Жителів окупованого півострова попросила також повідомляти у відповідні органи всю інформацію про колаборантів.