"Крым известен бархатным сезоном": ГУР призывает крымчан передавать данные о базах ВС РФ

Украинские разведчики просят передавать данные об оккупантах, их место проживание, передвижение техники, а также о коллаборантах.

Главное управление разведки Минобороны Украины призывает жителей временно оккупированного Крыма передавать данные о российских военных объектах на полуострове. Об этом сообщается на официальной странице ГУР в Фейсбуке.

В украинской разведке говорят, что украинский полуостров известен своим осенним "бархатным сезоном", поэтому они обращаются к крымчанам с просьбой сообщить о самых популярных местах ВС РФ. В ГУР просят сообщать о таких данных:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания ВС РФ (желательно с координатами по геопривязке)

места проживания руководящего состава оккупационных войск

места расположения и маршруты перемещения военной техники

точные данные местных коллаборантов, их место жительства и нахождения, ФИО, должности и место работы

информация о лицах "сочуствующим" оккупантам и других сторонников оккупационной власти.

Сообщать всю информацию можно по номеру телефона: (+38)-096-94-55-341 в мессенджерах Signal и WhatsApp. Также можно передавать данные в Telegram через бот @krymbavovna_bot или в чате https://t.me/krymbavovna_chat.

Напомним, по данным разведки, РФ усиливает оборону Крыма за счет солдат срочной армии. Это также позволит сэкономить деньги на выплатах погибшим.

Ранее сообщалось, что из-за провала скрытой мобилизации в РФ увеличивается количество наемников из ЧВК "Вагнер". Наемники работает как штурмовые отряды.