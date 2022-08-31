Выгодно для бюджета: россияне усиливают оборону Крыма за счет срочников, — ГУР

По мнению военной разведки, привлечение срочников позволит бюджету РФ сэкономить на выплатах погибшим, так как участие солдат срочной службы в боевых действиях в России отрицают.

Российское руководство пытаются решить кадровый голод в армии, приказав военкоматам начать массовый призыв на военную службу даже в Москве и Санкт-Петербурге, чего ранее не наблюдалось. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Столичными жителями, призванными во время скрытой мобилизации, намерены комплектовать военные части, дислоцированные в Крыму. Кроме того, по данным ГУР, командующий Южным военным округом РФ Александр Дворников распорядился дополнительно направить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы для усиления обороны Крымского полуострова.

"Поскольку на территории временного оккупированного Крыма боевые действия пока не проводятся, этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт, что может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать все определенные законодательством РФ надбавки, — подчеркнули в военной разведке. — 1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей — около $82".

При этом в ГУР отметили, что российскому бюджету удастся сэкономить и за счет невыплаты компенсаций при гибели военнослужащих, так как участие срочников в боевых действиях РФ отрицает.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал крымчан не подходить к российским военным объектам. Он также попросил их сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет быстрее освободить Крым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для крымчан на время активной фазы деоккупации. Он также посоветовал мирным жителям проверить убежища.

Как сообщалось, на территории оккупированного полуострова на протяжении августа не смолкают взрывы. Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" подсчитала, что с 9 по 24 августа в Крыму произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами.